Водителя микроавтобуса судили за незаконную перевозку пассажиров

Житель Сунтарского улуса регулярно занимался перевозкой пассажиров по маршруту с. Сунтар – г. Якутск – с. Сунтар, без соответствующей лицензии, сообщает пресс-служба республики. Прокуратура района возбудила в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязательна). По результатам рассмотрения административного материала, Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) наложил на предпринимателя штраф в размере 4 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами. comments powered by HyperComments

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