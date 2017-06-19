Водители наказаны за падение пассажиров в салонах их автобусов

В Якутске в салонах автобусов при падении травмы получили два человека. Водители привлечены к административной ответственности.

16 июня при проведении медицинской сверки был выявлен факт обращения в ГБУ РС(Я) Поликлиника №1 г.Якутска 32-летнего работника этой же поликлиники с травмой — ушибом правого голеностопного сустава, ему было назначено амбулаторное лечение. Мужчина сообщил, что травму получил в этот день при падении в салоне маршрутного автобуса №3 на перекрестке улиц Ойунского- Петровского. Водитель автобуса резко затормозил перед пешеходным переходом, когда на нем, с его слов – неожиданно, появились пешеходы. Между тем, многие пассажиры, находившиеся в салоне, из-за резкого маневра потеряли равновесие и даже упали, в том числе – и пострадавший.

Еще один случай падения пассажира был зарегистрирован в минувшее воскресенье. В республиканскую больницу за медицинской помощью обратилась женщина 1944 г.р. После осмотра врачи диагностировали у нее компрессионный перелом позвоночника и госпитализировали. В ходе проверки по факту получения травм пенсионеркой было установлено, что около 9 утра на пр. Ленина на остановке возле кинотеатра Центральный водитель маршрутного автобуса №7 допустил его незначительное движение, в результате при выходе из транспортного средства пассажирка потеряла равновесие и упала. Попросив у женщины прощения и поинтересовавшись ее самочувствием, водитель отправился по маршруту. Позже женщина обратилась в больницу.

По обоим фактам возбуждено административное расследование.

И в одном, и в другом случае водители автобусов допустили нарушение ПДД, которое предписывает им оставаться на месте происшествия (падение пассажиров в салоне относится к их числу), к которому причастны до выяснения обстоятельств, сообщить о случившемся в Госавтоинспекцию, вызвать, в случае необходимости, «скорую помощь». Водители ссылаются на то, что пассажиры, мол, сами отказываются от помощи, говорят, что все в порядке, уходят с места происшествия. Однако, от необходимости сообщить о факте происшествия это водителя не освобождает. Все сообщения, поступающие в Госавтоинспекцию, проверяются и обрабатываются.

Водителям придется, в случае обращения пострадавших с иском в суд, не только возмещать им причиненный ущерб здоровью, но и понести административную ответственность за оставление места ДТП.

К сожалению, претензий к водителям маршрутного транспорта у жителей столицы и ее гостей есть немало: разговаривают по телефону, совершают резкие маневры, опасные обгоны, превышают скорость. Далеко не все эти нарушения попадают в поле зрения сотрудников ГИБДД. Любой участник дорожного движения может зафиксировать нарушение на телефон или воспользоваться записью видеорегистратора, камеры наружного наблюдения и направить ее через модуль «Народный контроль» на сайте Правительства республики www.sakha.gov . Госавтоинспекция, получив подобное сообщение, примет к нарушителю меры в соответствии с административным кодексом.