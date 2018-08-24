Водителей Якутска проверят на трезвость

Госавтоинспекция г. Якутска в выходные дни с 24 по 26 августа увеличит плотность нарядов ДПС. На городских дорогах и пригородных направлениях, будут проводиться рейдовые мероприятия и сплошные массовые проверки водителей по выявлению нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, а также по выявлению водителей нарушающих правила перевозки детей и допускающих другие нарушения ПДД.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию по телефонам 127, 47-35-69 и 02 (102) о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Помните, что каждое такое сообщение может спасти чью-то жизнь.