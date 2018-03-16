Водителей обяжут надевать световозвращающие жилеты 

С 18 марта вступают в силу изменения, внесенные в Правила дорожного движения, согласно которым водители в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине должны быть одетыми в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующие требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.

Новый пункт 2.3.4 ПДД, в первую очередь, направлен на повышение безопасности людей, находящихся на проезжей части. Ведь при наличии световозвращателей вероятность попасть под колеса движущегося автомобиля гораздо меньше, т.к. человека на проезжей части видно издалека.

Таким образом, каждому автомобилисту придется приобрести такой специальный жилет, накидку или куртку, положить её в автомобиль и постоянно возить с собой (места займут они совсем немного).

В настоящее время наказание за несоблюдение данного пункта ПДД пока не предусмотрено. Однако штраф в данном случае не самое страшное, ведь пассивная защита в виде световозвращающих жилетов, возможно, сохранит тысячи человеческих жизней, оказавшихся вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости. По данным ГУОБДД, в России в 2017 году погибли около 70 водителей, оказавшихся в таких условиях на проезжей части. Всего же было зарегистрировано более 600 подобных автоаварий.

Кроме того, если водитель будет находиться на проезжей части без жилета (ночью за городом) и на него наедет другое транспортное средство, то виноват в ДТП будет сам водитель, который пренебрег требованиями безопасности.