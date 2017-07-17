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Происшествия
17 июля 2017, 10:01
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Водитель в Вилюйске заявил, что его избили сотрудники ГИБДД

2 июля 2017 года на ул. Мира в г. Вилюйске в салоне патрульного автомобиля сотрудники ГИБДД ОМВД России по Вилюйскому району республики нанесли несколько ударов по голове и телу водителя, задержанного  по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Потерпевший обратился в Следственный комитет, где в настоящий момент проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изучается видеозапись с камеры видеорегистратора, установленного в салоне патрульного автомобиля, сообщает СУ СК РФ по РС (Я).

 

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