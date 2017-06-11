Водитель, в центре Якутска насмерть задавивший ребенка, водворен в изолятор

9 июня днем в дежурную часть Госавтоиснпекции г.Якутска поступила информация о совершении наезда на ребенка на пересечении улиц Кирова – Орджоникидзе.

Дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой гибель семилетнего ребенка, произошло на пешеходном переходе. Погибший ребенок переходил проезжую часть вместе со своим 9-летним братом и 4-летней сестрой. Дети возвращались домой после посещения музыкального лагеря.

После совершения наезда, водитель погрузил пострадавшего ребенка в свою машину и направился в медицинское учреждение. По пути следования он остановил карету скорой помощи и передал ребенка медицинским работникам. К сожалению, врачи констатировали смерть от полученных травм.

Напомним, что 28-летний житель г.Якутска, совершивший наезд на пешеходном переходе, никогда не имел водительского удостоверения.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На данный момент имеются новые факты, открывшиеся в ходе предварительного расследования.

Установлено, что виновник происшествия, в течение 2016-2017 годов неоднократно привлекался сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, в т.ч. за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Несмотря на все предпринятые меры со стороны полиции он продолжал нарушать действующее законодательство, не сделал для себя должных выводов, что привело к столь трагическому исходу.

Также, следствием установлено, что в день трагедии, погибшего мальчика и его брата с сестрой, после посещения музыкального кружка, должна была сопроводить домой пожилая родственница, т.к. родители находились на работе. По стечению обстоятельств, пожилая женщина, не успела прибыть вовремя, и дети приняли роковое решение пойти домой самостоятельно.

В настоящий момент задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)