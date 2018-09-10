Водитель самосвала погиб, предотвратив столкновение

9 сентября около 7 часов вечера на федеральной автомобильной дороге «Лена» произошёл съезд в кювет грузового самосвала «FAV» с последующим опрокидыванием, за рулем которого находился 33-летний мужчина. В результате ДТП водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

В ходе разбирательств выяснилось, что опрокинувшийся транспорт буксировался на гибкой сцепке. По предварительным данным при спуске у буксируемого транспорта отказали тормоза, вследствие чего погибший, объехав буксировавший его самосвал той же марки, выехал на встречную полосу движения и совершил съезд с дорожного полотна.

Для установления всех обстоятельств автопроисшествий материалы переданы в следственные органы.

Госавтоинспекция обращает внимание всех автомобилистов проявлять особую внимательность и бдительность при движении на дорогах федерального и регионального значений. Помните, что на трассах скоростной режим транспортных средств выше, вследствие чего тяжесть последствий при возникновении дорожно – транспортных происшествий значительно высока.