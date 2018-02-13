Водитель попытался дать взятку сотрудникам ГИБДД

11 февраля около 23 часов во время несения службы в пос. Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского района инспекторами ДПС на 2 км. федеральной автомобильной дороги «Лена» была остановлена грузовая автомашина марки КАМАЗ.

При проверке документов было выявлено, что водитель управлял транспортным средством с нарушением установленных правил использования тахографа, а именно отсутствовала карта водителя, вследствие чего мужчина был приглашен в салон патрульной автомашины для составления административного материала.

Во время оформления процессуального документа по ч.1 ст.11.23 КоАП Российской Федерации нарушитель предложил сотрудникам полиции денежные средства для избежания административного наказания.

Помимо составления материала о совершении административного правонарушения автомобилист был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В действиях задержанного усматривается состав преступления, предусмотренного ст.291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Напомним, что максимальное наказание по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы взятки.