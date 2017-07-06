АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
12
Дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.58
 67.68
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.07.2017, 15:53
Происшествия
«Мобильный банк» привел к недоразумению
06.07.2017, 15:43
Общество
Мы — соседи: «ВКонтакте» откроется сообщество для получателей «дальневосточного» гектара
06.07.2017, 15:35
Культура & Образование
Александр Жирков встретился с исследователями эпического наследия 
06.07.2017, 15:25
Столица
Подготовка к зиме: в Якутске идет промывка сетей канализации
06.07.2017, 15:15
Происшествия
Полицейские вернули похищенный товар в магазин
06.07.2017, 15:10
Общество
Ирина Бокова встретилась с деятелями науки, образования и культуры Якутии
06.07.2017, 15:03
Политика
Якутия встречает Генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову
06.07.2017, 14:55
Общество
В Нерюнгри обсудили вопросы замены лифтов
06.07.2017, 14:45
Происшествия
Водитель не заметил мать с двухлетним ребенком
06.07.2017, 14:35
Общество
Об изменении режима работы ряда касс Энергосбыта
06.07.2017, 14:33
Экономика
Эксклюзив
Туйара Алексеева опровергла информацию о том, что ставила условия Ил Дархану
06.07.2017, 14:29
Политика
Левада-центр увидел резкий рост рейтинга «Единой России»
06.07.2017, 14:21
Происшествия
Якутянин получил длительный срок за убийство участкового в полиции
06.07.2017, 14:15
Происшествия
В Нерюнгри выплатят компенсацию родителям
06.07.2017, 14:01
Происшествия
Прокуратура Якутии выбила у правительства 316 миллионов на бесплатные лекарства
06.07.2017, 13:41
Культура & Образование
В Центре «Сосновый бор» состоялось открытие смены «Я — Гражданин мира»
06.07.2017, 13:35
Красота & Здоровье
Электронные больничные появятся в Якутии
06.07.2017, 13:26
Культура & Образование
Эксклюзив
У постановщиков «Севильского цирюльника» лопнуло терпение
06.07.2017, 13:01
Происшествия
Приговорен соучастник резонансного убийства
06.07.2017, 12:50
Происшествия
Телефонный шутник предстанет перед судом
06.07.2017, 12:40
Столица
«Я — Гражданин мира» собрал ребят с разных городов и стран
06.07.2017, 12:21
Республика
5% квартир в обмен на землю
06.07.2017, 12:11
Республика
Мост через реку Куйдусун восстановят на следующей неделе
06.07.2017, 11:57
Культура & Образование
«Виртуозы Якутии» выступят с концертом на Камчатке
06.07.2017, 11:50
Столица
Анонс
Как не нервничать по пустякам, расскажет ученый
06.07.2017, 11:45
Столица
Библиотека под зонтиком
06.07.2017, 11:40
Происшествия
Тело утонувшего на Петуховке молодого человека обнаружено
06.07.2017, 11:31
Культура & Образование
Вниманию абитуриентов и их родителей!!!
06.07.2017, 11:28
Экономика
Салон модной женской одежды MVM: На все – 50 %!!!
06.07.2017, 11:20
Общество
Социальный эксперимент: помощь лежачему оказали через 4 часа
06.07.2017, 11:08
Общество
Высшая награда Якутии – высокопоставленной гостье
06.07.2017, 11:02
Культура & Образование
Профессор из Франции прочтет лекцию о пещерных львах
06.07.2017, 10:38
Экология
«Аэропорты Севера» отказались очищать почву от 500 тонн нефтепродуктов, разлитых в Тикси
06.07.2017, 10:30
Происшествия
Внимание, розыск!
06.07.2017, 10:27
Спорт
Якутск-1968. Первые Игры Манчаары. Как это было?
06.07.2017, 10:19
Происшествия
Видео
В Алдане при пожаре погибла женщина-инвалид
06.07.2017, 10:10
Политика
За 7 лет — 5 тысяч детских садов
06.07.2017, 9:59
Политика
Гостиницы на Дальнем Востоке получат налоговые льготы
06.07.2017, 9:53
Экология
Минприроды: следов нефтяной пленки не обнаружено
06.07.2017, 9:53
Желток
Эксклюзив
Дважды врио Нюрбинского улуса продает избирателям собственную рекламу?
06.07.2017, 9:50
Республика
100 миллионов для наслегов
06.07.2017, 9:40
Республика
Матери-героини получат по 1 миллиону в 2017 году
06.07.2017, 9:35
Культура & Образование
Открылась выставка народного художника Петра Куприянова «След, оставленный на земле»
06.07.2017, 9:25
Республика
Егор Борисов: «Нужно пособие для мам, сидящим по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет»
06.07.2017, 9:15
Республика
Указ о социальной поддержке: что делается для его реализации
06.07.2017, 9:08
Происшествия
По вине людей горят леса
06.07.2017, 9:00
Общество
Фотофакт
Позитив
Сиэйэ Уола признан «богатством России»
06.07.2017, 8:55
Республика
Завоз топлива в отдаленные улусы Якутии продолжается
06.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 6 июля 2017 г.
06.07.2017, 0:07
Желток
Эксклюзив
Сенсация
Марат Сафин в Якутске!
05.07.2017, 23:13
Общество
Экстра
Начальник столичной полиции ушел в отставку
05.07.2017, 22:19
Культура & Образование
Фотофакт
Куда пойти учиться?
05.07.2017, 22:14
Происшествия
В один день по вине пьяных водителей пострадали двое подростков
05.07.2017, 22:11
Желток
В честь Максима Местникова в Ил Тумэне сытно покушали
05.07.2017, 18:46
Столица
Фотофакт
Кабриолет по-якутски
05.07.2017, 17:58
Спорт
Впервые сформирована сборная команда СПО в «Играх Манчаары»
05.07.2017, 17:56
Республика
6 июля в Якутске и Усть-Алданском улусе ограничения электроснабжения
05.07.2017, 17:55
Республика
Дневник навигации – 2017: На верхней Лене уровни воды ниже гарантированных
05.07.2017, 17:45
Общество
Директор «РЦИТ» ушла на пенсию
05.07.2017, 17:40
Происшествия
Женщина купила поддельное украшение за 17500 рублей
05.07.2017, 17:30
Культура & Образование
Академии наук Якутии и Абхазии будут сотрудничать
05.07.2017, 17:20
Республика
Во сколько обходится жителю Белой Горы перелет в Якутск?
05.07.2017, 17:12
Республика
Почти у 30% судов задержан выход в навигацию
05.07.2017, 17:05
Культура & Образование
ППОС СВФУ стал трехкратным победителем Ысыаха молодежи
05.07.2017, 16:55
Культура & Образование
Кто может заняться бизнесом на селе?
05.07.2017, 16:39
Политика
Егору Борисову вручили консульский патент Монголии
05.07.2017, 16:30
Происшествия
Как помочь родным утонувших людей
05.07.2017, 16:18
Политика
Евгения Михайлова провела личный прием граждан
05.07.2017, 16:10
Финансы
Тарифы на «коммуналку» в Якутии выросли на 6%
05.07.2017, 16:00
Республика
Спутники NASA сфотографировали лесные пожары Якутии
05.07.2017, 15:51
Культура & Образование
Программа Международной научной конференции об эпосах народов мира
05.07.2017, 15:47
Культура & Образование
Издательство «Бичик» объявляет акцию «Абитуриент»
Архив новостей
Происшествия
6 июля 2017, 14:45
158

Водитель не заметил мать с двухлетним ребенком

В г. Мирный водитель при движении задним ходом совершил наезд на мать с 2-летним ребенком 

5 июля в половине 7 часов вечера в дежурную часть Отдела МВД России по Мирнинскому району поступило сообщение о том, что во дворе дома по ул. Комсомольская совершен наезд на пешеходов.

В ходе проверки информации было установлено, что водитель автомобиля «Ниссан Тиана» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину, у которой на руках находилась ее 2-летняя дочь. От удара ребенок упал на землю и получил ушиб затылочной области, мать – отделалась ушибом поясницы.

Освидетельствование, проведенное в кабинете врача–нарколога, не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков. С его слов, он не заметил мимо проходивших пешеходов.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование.

Проблема безопасности при совершении маневров, в частности при движении задним ходом, весьма актуальна в летний период времени, когда дворовые территории переполнены транспортными средствами и водителю приходится выезжать из тесных рядов припаркованных автомобилей.

Для совершения данного маневра автолюбителю необходимо следить за возможным появлением или передвижением близкоидущих пешеходов.

Во избежание наездов на людей, транспортные средства или на различные препятствия при движении задним ходом Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам быть предельно внимательными и осторожными.  В случаях если при выезде ограничен обзор, лучше воспользоваться помощью постороннего человека и не забывать подавать звуковой сигнал для предупреждения о совершении маневра.

 

comments powered by HyperComments
Источник: Группа пропаганды УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) 
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
30.06.2017, 12:29
Происшествия
SOS
Во Владивостоке пропали мать и дочь из Якутии
02.07.2017, 14:00
Столица
Видео
Эксклюзив
Шторм в Якутске
02.07.2017, 16:34
Происшествия
Фотофакт
Эксклюзив
Шторм и буря в заречных улусах — фотографии разрушений
01.07.2017, 13:30
Путешествия
Самолет рейса Москва-Якутск совершил вынужденную посадку
02.07.2017, 10:12
Происшествия
Фотофакт
Скандал
Рухнула трибуна Аал Луук Мас Ысыаха Олонхо 2017
03.07.2017, 11:56
Политика
Отставка
05.07.2017, 23:13
Общество
Экстра
Начальник столичной полиции ушел в отставку
01.07.2017, 12:01
Желток
Фотофакт
Звезда якутского Инстаграма получила подарок от депутата из Москвы
04.07.2017, 19:35
Политика
Утвержден руководитель аппарата Ил Тумэна
01.07.2017, 21:00
Желток
Эксклюзив
Репортаж
Это «Норма». Айталина Адамова затмила всех на закрытии театрального сезона 
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
06.07.2017

Якутянин получил длительный срок за убийство участкового в полиции

Культура & Образование
06.07.2017

Вниманию абитуриентов и их родителей!!!

Экономика
06.07.2017

Салон модной женской одежды MVM: На все – 50 %!!!

Эксклюзив
Желток
06.07.2017

Дважды врио Нюрбинского улуса продает избирателям собственную рекламу?

Экстра
Общество
05.07.2017

Начальник столичной полиции ушел в отставку

Общество
05.07.2017

Директор «РЦИТ» ушла на пенсию

Эксклюзив
Общество
05.07.2017

Геолог и планетолог Манчаары, ушедший в последний маршрут…

Общество
05.07.2017

Группа якутян получит госнаграды республики