Водитель не заметил мать с двухлетним ребенком

В г. Мирный водитель при движении задним ходом совершил наезд на мать с 2-летним ребенком

5 июля в половине 7 часов вечера в дежурную часть Отдела МВД России по Мирнинскому району поступило сообщение о том, что во дворе дома по ул. Комсомольская совершен наезд на пешеходов.

В ходе проверки информации было установлено, что водитель автомобиля «Ниссан Тиана» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину, у которой на руках находилась ее 2-летняя дочь. От удара ребенок упал на землю и получил ушиб затылочной области, мать – отделалась ушибом поясницы.

Освидетельствование, проведенное в кабинете врача–нарколога, не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков. С его слов, он не заметил мимо проходивших пешеходов.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование.

Проблема безопасности при совершении маневров, в частности при движении задним ходом, весьма актуальна в летний период времени, когда дворовые территории переполнены транспортными средствами и водителю приходится выезжать из тесных рядов припаркованных автомобилей.

Для совершения данного маневра автолюбителю необходимо следить за возможным появлением или передвижением близкоидущих пешеходов.

Во избежание наездов на людей, транспортные средства или на различные препятствия при движении задним ходом Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам быть предельно внимательными и осторожными. В случаях если при выезде ограничен обзор, лучше воспользоваться помощью постороннего человека и не забывать подавать звуковой сигнал для предупреждения о совершении маневра.