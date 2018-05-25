Водитель манипулятора, задев стрелой ЛЭП, выпрыгнул из машины и сломал ногу

Подрядная организация вывозила с территории Якутской птицефабрики металлолом.

Водитель манипулятора, который повредил линию электропередачи в Якутске, сломал ногу. Об этом News.Ykt.Ru сообщил источник в компании «Якутскэнерго», специалисты которой занимались восстановлением нарушенного в городе энергоснабжения.

«Когда работник задел стрелой высоковольтный провод, он выпрыгнул из машины и получил перелом ноги», — рассказал собеседник редакции.

Происшествие произошло на территории Якутской птицефабрики. Сотрудник подрядной организации птицефабрики ООО ВССК ЛТД (пункт приема металла) занимался сбором и вывозом металлолома. И задел стрелой линию. По словам специалиста по охране труда птицефабрики Александра Колоскова, провод висел слишком низко.

«Да, подрядчики вывозили с нашей территории мусор — компания занимается и сбором, и приемом металла. Линия электропередачи висела слишком низко, машина задела и оборвала провод. Водитель, выпрыгнув из манипулятора, повредил ногу. Не могу точно сказать, был это перелом или нет — его увезла скорая. Других травм — удара током или ожогов — он не получил», — сообщил редакции Колосков.

В результате инцидента сегодня утром пол-Якутска оставалось без электроснабжения. Восстановить его удалось спустя два часа.