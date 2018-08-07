Водитель манипулятора оставил без электричества часть Хангаласского района

Неосторожность водителей в очередной раз стала причиной отключения электроэнергии.

Специалисты Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение потребителей Хангаласского района, прерванного в результате повреждения опоры водителем автотранспортного средства.

Сегодня, 7 августа, в 01:34 произошло отключение высоковольтной линии «Табага –Улахан-Ан с отпайками», в результате чего под ограничение попала часть потребителей Хангаласского улуса.

Бригада энергетиков, незамедлительно выехавшая на осмотр линии, установила, что водитель трактора, не справившись с управлением, совершил наезд на опору. Благодаря оперативным действиям персонала ЦЭС в 03:46 все потребители были перезапитаны, электроснабжение восстановлено в полном объеме. На месте технологического нарушения продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Ранее, 6 августа, в 18:13 в результате стороннего воздействия произошло отключение линии напряжением 6 кВ Л-МТТБ, под ограничение попали потребители дачных кооперативов в пригороде Якутска по Хатынг-Юряхскому шоссе. Установлено, что водитель манипулятора задел линию, производя работы в охранной зоне ВЛ. В 18:46 линия была введена в работу, ограничения сняты.

Энергетики в очередной раз напоминают владельцам автотранспорта, что в охранных зонах запрещается осуществлять любые маневренные действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и стать причиной пожаров.

Помните, любые противоправные действия, осуществляемые на территории охранной зоны, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

О любых инцидентах, а также о поврежденном электрооборудовании вы можете сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу Центрального района электрических сетей ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» по телефонам: 005, +7 (4112)21-55-68; по телефону доверия +7 (4112) 49-70-00 и в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, +7 (4112) 49-84-98. В улусах – в местный район электрических сетей.