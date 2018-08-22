Вода в Вилюе окрасилась в необычный цвет — люди встревожены

Сегодня вода в реке Вилюй в районе Сунтара стала цвета чая с молоком. Источник: Фото WhatsApp.

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