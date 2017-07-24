Вода в Усть-Нере размыла дорогу. С поселком нет связи

В результате прошедших дождей, вчера, 23 июля, произошел размыв дорожного полотна на 764 км федеральной автодороги «Колыма» (в 319 км от п.Хандыга).

Жители Усть-Неры также обеспокоены наводнением. Ранее мы уже публиковали сообщение, отправленное жительницей поселка, о состоянии воды в Усть-Нере.

Комментарий МЧС:

В настоящее время на месте размыва спасателями Службы спасения Якутии организован пост для обеспечения безопасности людей. Со стороны Оймяконского района организована доставка продуктов питания и воды, для обеспечения питания водителей автомашин. Со стороны Томпонского района в 20 км от данного места имеется функционирующий пункт питания К ликвидации размыва привлечены дорожники. Силами ООО «Дортранс» начаты восстановительные работы. Решается вопрос по обеспечению объездного пути. Сотрудниками ГИБДД Оймяконского и Томпонского районов на стационарных постах организовано предупреждение и информирование водителей о временном закрытии движения транспортных средств. Администрацией Оймяконского и Томпонского районов выставлены информационные предупреждающие аншлаги, указывающие о временном закрытии движения на 764 км ФАД «Колыма» в Оймяконском районе.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) настоятельно рекомендует жителям и гостям республики временно воздержаться от поездок на вышеуказанный участок федеральной автодороги «Колыма» в обоих направлениях до завершения ремонтно-восстановительных работ.

В случае возникновения нештатной ситуации звоните по следующим телефонным номерам: телефон оперативного дежурного ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» (4112) 42-40-32; (4112) 39-99-99 – телефон доверия ГУ МЧС России по РС(Я), с мобильного телефона — «112» или «101».