Вода в Аргахтах продолжает прибывать

Вероятность повышения уровней воды на реке Алазея сохранится вплоть до первой декады августа.

В зоне подтопления силами группировки МЧС из спасателей Службы спасения Якутии, инспекторов ГИМС, специалистов Государственной противопожарной службы республики и личного состава Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) продолжается оказание помощи населению, сообщает Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).

По словам спасателя 3 класса Службы Спасения Якутии, Тита Алексеева, жителей сел постоянно информируют о складывающейся обстановке, проводят обход подтопленных дворовых территорий, оказывают необходимую помощь.

«Приятно видеть благодарные улыбки людей, теплоту в их глазах. В такие минуты понимаешь, что работаешь не зря, ведь наша задача – помогать жителям села, чтобы каждый из них ощущал нашу заботу и знал, что мы всегда готовы оказать помощь», — говорит спасатель.

В Среднеколымском районе постоянно проводится мониторинг гидрологической обстановки. В с. Сватай наблюдается постепенное снижение уровня воды, а в с. Аргахтах, согласно прогнозу, уровень повышается. Вероятность повышения уровней воды на реке Алазея сохранится вплоть до первой декады августа.

Население сел Аргахтах и Сватай, в которых частично подтоплены дворовые территории, проживает в своих домах, кроме жильцов 11 подтопленных домов в с. Аргахтах, которые размещены у родственников и знакомых. В с. Сватай подтопленных домов нет, подтопленные ранее 3 жилых дома освободились от воды. Их жители также проживают у родственников и знакомых. В с. Андрюшкино Нижнеколымского района подтопленных домов и приусадебных участков нет.

В готовности к развертыванию пункты временного размещения, которые обеспечены всем необходимым.

Паводковая ситуация в селах Аргахтах, Сватай и Андрюшкино находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), Правительства республики, администраций Среднеколымского и Нижнеколымского районов и наслегов.