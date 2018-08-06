Вода ушла из поселков в Оймяконском улусе

Обстановка с дождевым половодьем на территории Оймяконского района.

По состоянию на 7.00 (якт) 06 августа 2018 года уровень воды у н.п. Оймякон составил 400 см (-13 см за сутки), вода полностью ушла из населенного пункта. Подтопленных жилых домов и дворовых территорий нет. За сутки освободилось 10 дворовых территорий, в которых проживает 38 человек, в том числе 13 детей. Все жители находятся в своих домах.

По состоянию на 7.00 (якт) 06 августа 2018 года уровень воды в н.п. Берег-Юрдя составил 400 см (-13 см за сутки) 04.08.18 года полностью освободился от воды.

По прогнозу ФГБУ ЯУГМС в верхнем течении р.Индигирка у с.Оймякон наблюдается спад уровней воды.

На территории Оймяконского района подтопленных населенных пунктов нет. В н.п. Оймякон, Берег-Юрдя подготовлены 3 ПВР вместимостью 85 человек.

В адрес главы МО «Оймяконский район» 27 июля 2018 года №489-6 были направлен прогноз развития паводковой обстановки на территории Оймяконского района, с рекомендациями по выполнению превентивных мероприятий.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) и структурные подразделения с 05.07.2018 года функционируют в режиме «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» в составе сил постоянной готовности.

Заблаговременно в н.п. Оймякон и н.п. Берег-Юрдя для оказания всесторонней помощи населению прибыли 6 спасателей ГКУ «Службы спасения РС(Я)».

Социального напряжения среди населения нет.

Спасателями ГКУ РС(Я) «Служба Спасения РС(Я)» в н.п. Оймякон и Берег-Юрдя оказывается вся необходимая всесторонняя адресная помощь населению, в подъеме вещей и имущества на возвышенные места, доставке продуктов питания и бутылированной воды.

В случае ухудшения обстановки в г.Якутске в готовности к убытию АМГ ГУ МЧС России по РС (Я) в составе 20 чел. ФГКУ «СПСЧ по РС (Я)».