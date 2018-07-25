Вода не торопится уходить из Аргахтаха

В республике по состоянию на 8 часов 25 июля в зоне затопления находятся 1 населенный пункт, в котором затоплено 23 дворовые территории, в которых проживает 96 человек, в том числе 35 детей.

По информации Департамента по надзорной деятельности Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии, всего с нарастающим итогом пострадало от паводка по республике 14 районов и 1 городской округ. В зоне затопления оказались 58 населенных пунктов, 2 696 дворовых территорий, 1 427 жилых домов.

Ледоход на реке Колыма полностью вышел на прибрежную часть Восточного Сибирского моря. По прогнозам по реке Колыма в ближайшие сутки продолжится незначительный подъем уровня воды.

В селе Аргахтах затоплены 23 дворовые территории, в которых проживают 96 человек, в том числе 35 детей. Жильцы отселены по родственникам.

Подготовлено 4 пункта временного размещения с общей вместимостью 120 человек. Произведен плановый отгон крупного рогатого скота и лошадей на незатопляемые территории. Подготовлены 4 пункта временного размещения вместимостью 120 человек.