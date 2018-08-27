«Во всем виноват Штыров!» В чем причина задержек в Авиакомпании «Якутия»?

Нынешнее лето получилось для Авиакомпании «Якутия» полностью провальным.

Количество задержек рейсов растет лавинообразно.

В офисе авиакомпании рассказывают, что к ним приходят десятки разгневанных пассажиров, некоторые – «с вилами и с факелами».

А ВЕДЬ ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ФАНФАР

В мае 2009 года вдруг все якутские и многие федеральные СМИ ударили в литавры, прославляя якутского президента Вячеслава ШТЫРОВА, который решил купить для якутских авиакомпаний целую серию «Суперджетов».

«Глава Якутии поддержал отечественный авиапром», «Якутия расправляет крылья» – от обилия таких заголовков, вероятно, приятно кружилась голова у ШТЫРОВА и не только у него.

Вот тогда и была заложена под Авиакомпанию «Якутия» мина замедленного действия.

Побывавшие тогда вместе со ШТЫРОВЫМ в Комсомольском авиационном производственном объединении главы других дальневосточных регионов, естественно, «горячо поддержали» выпуск отечественных самолетов, но никто из них не дал обещаний покупать эти самолеты и не подписал никаких договоров – они ведь люди слова и дела, ответственные, рационально мыслящие и представляющие, что приобретение самолетов сомнительной надежности обойдется очень дорого для руководимых ими регионов.

А вот Якутия угодила в ловушку и была вынуждена покупать эти совершенно «сырые» самолеты.

Сейчас у Авиакомпании «Якутия» 5 самолетов «Суперджет», летнее расписание было составлено с расчетом на 4 самолета. А в начале июня два «Суперджета» вышли из строя и все расписание рассыпалось.

Именно поэтому в Авиакомпании «Якутия» часто говорят, что во всем виноват ШТЫРОВ.

Конечно, поддерживать развитие отечественного производства необходимо.

Но должно было же быть элементарное понимание, что для крупных авиакомпаний приобретение таких самолетов не представляет очень большую проблему, а для небольшой региональной авиакомпании это оборачивается катастрофой.

ПОЧЕМУ СУПЕРДЖЕТЫ НЕВЫГОДНЫ?

«Ведомости» пишут:

«Средний налет самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) у российских эксплуатантов в 2016 г. составил 3–3,7 ч в сутки на списочную машину…

Средний налет иностранных самолетов у российских авиакомпаний (без учета малой и бизнес-авиации) в 2016 г. был 9 ч в сутки…

Крупнейший эксплуатант SSJ100 – «Аэрофлот» налетал на них в прошлом году по три с небольшим часа в сутки, лучше всех сработала «Якутия» (четыре в парке) – по 6,5 ч… Налет у второго крупнейшего эксплуатанта в России – «Газпромавиа» (10 судов) составил 2,1 ч в сутки…

Среди причин низкого налета – дороговизна и сложности с получением запчастей, объясняют собеседники «Ведомостей». Проблемы с запчастями возникают потому, что самолетов такого типа производится мало и сторонним поставщикам делать комплектующие неинтересно – их выпускают только заводы ОАК, объясняет человек, близкий к корпорации. Но ОАК также выполняет гособоронзаказ и он всегда в приоритете, поэтому необходимые для SSJ100 запчасти нужно ждать, говорит собеседник «Ведомостей». Это подтвердил еще один человек, близкий к ОАК. Он также рассказывает об обширном документообороте, которым по закону сопровождается обмен запчастей для самолета, включенного в российский реестр, – это тоже замедляет процесс…

Постоянно не летает примерно половина SSJ100, находящихся в парке «Аэрофлота»…»

VIP-ЧЛЕНЫ КЛУБА «ЗОЛОТЫХ ГРАБЛЕЙ»?

Еще в 2009 году многие авиаторы возражали против непродуманного решения ШТЫРОВА по приобретению парка самолетов «Суперджет», но им всем заткнули рты, а некоторых уволили.

Весной этого года Якутия снова пропиарилась на всю страну, громко обещая купить 200 самолетов ТВС-2-ДТС, которые намерены производить холдинг «Вертолеты России».

Конечно, развивать малую авиацию в Якутии крайне необходимо. 200 самолетов стали бы для нашей республики настоящим прорывом.

Но вот будут ли летать эти самолеты?

Уже через год эксплуатации сколько из них будет вообще способно взлетать?

Якутия снова хочет, по примеру ШТЫРОВА, наступить на золотые грабли, которые вышибут не только искры из глаз, но и десятки миллиардов из бюджета республики?