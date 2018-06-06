«Во все тяжкие» по-якутски: Двое парней организовали лабораторию по производству «спайса» в Якутске

6 июня 2018 года Верховным судом РС(Я) вынесен приговор в отношении двух жителей Якутска, занимавшихся производством и распространением наркотиков.

Судом установлено, что подсудимые объединились в устойчивую группу для совершения преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств в Якутске. Согласно распределенным ролям, Федотов, в арендованном в г.Якутске частном доме организовал лабораторию для серийного производства наркотических средств (“спайс”) с последующим размещением в тайниках, Смирнов получал из тайников большие партии наркотических средств, расфасовывал их на меньшие партии, и размещал в тайниках.

Преступная группа занималась производством и сбытом наркотических средств с июля по декабрь 2017 года. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий у Федотова изъяли более 1600 грамм наркотических средств, у Смирнова в квартире и тайнике было изъято более 770 грамм наркотических средств.

В судебном заседании подсудимые вину признали полностью.

С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств судом было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждому. Осужденный Федотов был взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.