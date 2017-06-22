Во время Ысыаха Туймаады продажа алкоголя запрещена

24-25 июня во время национального праздника «Ысыах Туймаады – 2017» в местности Yс Хатыҥ и ее окрестностях запрещена продажа алкогольных напитков.

Об этом сообщает Департамент предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска.

Согласно Распоряжению Окружной администрации города Якутска №943-р от 14 июня 2017 года «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков в период проведения национального праздника Ысыах Туймаады», запрещается ввоз алкогольной продукции, пива и пивных напитков в Yс Хатыҥ.

«24-25 июня на территории проведения национального праздника запрещена розничная торговля и распитие алкоголя, в том числе пива. Запрет на продажу алкогольной и пивной продукции действует также на территории прилегающих к местности микрорайонов Марха, Кангалассы, Тулагино-Кильдямского наслега. Отдельное распоряжение готовится администрацией городского округа «Жатай», где в эти дни будет запрещена продажа алкогольных напитков», — отмечает начальник отдела потребительского рынка Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска Светлана Василенко.

Меры предосторожности призваны обеспечить комфорт, удобство и безопасность населения во время проведения праздничных мероприятий, а также создать наилучшие условия организации для гостей Ысыаха Туймаады. На территории Yс Хатыҥ за общественным порядком будут следить сотрудники правоохранительных органов.