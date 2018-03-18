Во время выборов в Алданском районе презентованы кружки и секции для детей

18 марта в рамках реализации проекта «Моя школа» в Алданском районе организовано множество мероприятий, приуроченных к 100-летию государственной системы дополнительного образования в Российской Федерации и Десятилетию детства. Организаторы считают, что это повысит доступность дополнительного образования детей.

Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки республики и нацелен на новые успешные высоты в сфере дополнительного образования. В школах и учреждениях дополнительного образования проходят выставки детских рисунков, фотографий и поделок. Учащиеся Нижне-Куранахской школы искусств подготовили большой концерт. Также жители посетили масленицу с народным гулянием и народные катания на коньках.

Проект «Моя школа» инициирован ЯРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание», ЯРО ВОД «Матери России», ЯРО ООГДЮО «Российское движение школьников», а также родительскими комитетами образовательных учреждений.