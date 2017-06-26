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Во время санрейса врач всю дорогу держала флаконы с раствором «как статуя Свободы».

Рассказывает наш гость Ульяна Романовна НОВГОРОДОВА, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, Отличник здравоохранения РФ и РС(Я), заведующая послеродовым отделением акушерского стационара ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница».

У нас в деревне была амбулатория, в которую меня с детства тянуло, как магнитом. Все мне там нравилось, даже особенный, лекарственный запах. Хозяйкой там была знаменитая Анка-фельдшер, высокая, статная, красивая женщина, которую уважали и любили все сельчане. У нее был «волшебный» сундук, о котором мы, детвора, шептались, что с помощью него, каким-то образом, и появляются все дети в деревне. Так мне это стало интересно, что я, малышка тогда еще, специально пошла на тот сундук смотреть. Помню, все побежали тогда красную смородину собирать, а я в амбулаторию потопала, изучать таинственный «волшебный» сундук, который огромный такой в коридоре стоял, с большущим амбарным замком. И все мои игры после этого были с бинтами, с пустыми пузырьками от пенициллина, упаковками от лекарств, я лечила подружек и игрушки свои, играла в фельдшера. Это сейчас смешно, а ведь с того момента я и выбрала свое профессию врача акушера-гинеколога.

Трудовой стаж в медицине у меня начался с должности санитарки. Когда еще училась на медико-лечебном факультете ЯГУ МЛФ ЯГУ, то приходилось подрабатывать, так многие делали. Курс у нас был замечательный, сплоченный, до сих пор общаемся, дружим. Многие стали ведущими специалистами по своим нозологиям, некоторые даже единственные в республике. Помню, что в группу акушеров-гинекологов был большой конкурс. Зато почти все, кто закончил, стали замечательными организаторами здравоохранения, настоящими виртуозами своего дела. Это Д.Д. ДОНСКАЯ, Е.Я. ЯКОВЛЕВА, А.И. САННИКОВА, М.В. РУКАВИШНИКОВА и другие достойные врачи акушеры-гинекологи. День получения диплома врача акушера-гинеколога я до сих пор помню. Ведь это моя мечта тогда осуществилась. Когда я, счастливая, диплом принесла своей маме, она мне сказала: «Ты, дочка, не просто врач, ты же сразу за двух людей теперь всегда будешь ответственной: за женщину и за ребеночка, который должен родиться». Эти ее слова, и слезы радости материнские, всегда у меня в сердце будут.

После окончания медфака ЯГУ меня направили по распределению в Момскую ЦРБ. Первый мой рабочий день стационаре начался с утренней конференции  в ординаторской. Главный врач В.Я. ЕГОРОВ представил меня коллективу. Все врачи и акушерки были профессионалы, с большим опытом работы. А мне тогда всего 24 года было. И сразу после конференции началась работа: сперва привезли женщину с кровотечением при 15 недельной беременности, затем роды. А после 15:00 пошла впервые принимать женщин в амбулатории. И так целый день. Уставать времени не было. Очень помогали акушерки, прекрасные женщины Акулина Ивановна СЛЕПЦОВА, Зоя Петровна, Варвара Дмитриевна.

Тогда же произошел запомнившийся на всю жизнь случай. Это был ночной санрейс в Тебелех Момского района. Мы на вертолете туда еле долетели. Оказывается, у женщины произошли преждевременные роды, не отделился послед, большая кровопотеря, совершенно белая лежала. Электричества не было, при свечах поставила капельницу с тем, что было под рукой, обработала руки спиртом и оказала неотложную медицинскую помощь. Потом погрузились в вертолет, и женщину в крайне тяжелом состоянии привезли в райбольницу живой. Все время пока летели, я систему держала на руках, летчик потом пошутил, когда приземлились: «Как Статуя свободы американская держала флаконы с раствором». Лишь потом я почувствовала, как руки устали. Хорошо, что сразу с авиапорта женщину с ребенком приняла бригада с анестезиологами. Родильница, СЛЕПЦОВА Татьяна, поправилась и выписалась домой с малышом. Потом она рожала еще детей, все кончилось хорошо.

С 1986 года я работаю в Якутске. Сначала устроилась участковым акушером-гинекологом в женскую консультацию поликлиники №3, через 5 лет в этой консультации стала заведующей. Когда главный врач К.Н. САМОРЦЕВА предложила назначить меня заведующей, то я сначала даже отказывалась, все-таки, это огромная ответственность, ведь состоящих на учете по беременности всегда было больше 1200. Но, как говорится: «чем больше задача, тем больше она вдохновляет». Я взялась за работу, и дело пошло. Очень помогал коллектив, все трудолюбивые, исполнительные, квалифицированные специалисты, такие, как ОСИПОВА Е.И., КРИВОШАПКИНА Р.А., ТРУСОВА Н.Ю., АВЕРЬЯНОВА Н.А., БАИШЕВА И.П., НИКИТИНА М.А.и многие другие, очень я благодарна им всем.

Тогда же политические и социально-экономические перемены в стране начались, была нехватка всего, вплоть до лейкопластыря, до бинтов. Некоторые даже теряли веру,  из медицины уходили, к сожалению большому. Очень благодарна я Клавдии Николаевне за ее постоянную поддержку, за почти материнские советы, и заместителю главного врача Людмиле Ивановне БАИШЕВОЙ – удивительному врачу, прекрасному организатору медицины, всегда готовому помочь в трудную минуту.

В 2006 году я перешла в Якутскую городскую клиническую больницу во 2 акушерское отделение врачом акушером-гинекологом. Всегда хотелось работать в роддоме, как обещала матери. Тут, конечно, не как в поликлинике, атмосфера другая, можно сказать, что в роддоме природа и искусство врачей акушеров-гинекологов,  акушерок, операционных медсестер и анестезиологов-реаниматологов подытоживают все то, что делалось в женской консультации в течение 9 месяцев (или не делалось, из-за несознательности некоторых мамочек), и то, как женщины вообще относились к своему здоровью до беременности.

В 2009 году я была назначена заведующей первым родильным домом, где проработала до объединения двух родильных домов в один акушерский стационар. С 2011 года работаю заведующей акушерским послеродовым отделением. Отделение имеет 100 коек, где все палаты «Мать и дитя», т.е. совместно находятся мамы и деточки. Коллектив  послеродового отделения и, в целом, акушерского отделения славный, очень любят свою профессию. Работают истинно преданные своему делу специалисты, очень  искренне радуемся успехам и очень глубоко страдаем вместе, если что-то случается, даже если не по нашей вине. Случайных людей нет в акушерстве, в целом в медицине, это все очень тонкие, искренне преданные своей профессии люди, их надо беречь, лелеять, холить, их надо защищать. От ВОЗ и ЮНИСЕФ наша больница получила и неоднократно подтверждала почетное звание «Больница, благожелательная к ребенку». Это заслуга всего нашего коллектива.

Главный врач Якутской городской клинической больницы ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич – отличный руководитель, замечательный специалист, всегда вникающий в проблемы акушерского стационара, человек, открытый к нововведениям и прогрессу. А его заместитель по акушерству и гинекологии ДОНСКАЯ Донара Даманцыреновна – не только опытный организатор здравоохранения, с настоящим клиническим мышлением, но и талантливый акушер-гинеколог с золотыми руками, которую вызывают на самые сложные операции.

Сейчас стало легче заниматься самообразованием, есть Интернет, дистанционное обучение, много методической литературы. И Управление здравоохранения г.Якутска и Министерство здравоохранения РС(Я) очень много делают для улучшения качества оказания медицинской помощи населению, повышения квалификации медработников и внедрения новых технологий. Я часто езжу на семинары, конференции, поэтому знаю и про другие регионы. Считаю в нашей республике уровень качества оказания медицинской помощи населению, внедрения высоких технологий опережает многие регионы России.

В нашей клинической больнице по акушерству и гинекологии базируется 2 кафедры СВФУ. Ими руководят всеми нами уважаемые, любимые, профессора – Роза Дмитриевна ФИЛИППОВА и Наталья Ивановна ДУГЛАС, наши настоящие учителя. От них мы получаем свежую информацию, все последние новости медицинской науки. Врачи продолжают учиться всю жизнь. Хотела бы пожелать своим молодым коллегам постоянно заниматься самообразованием, быть активными, честными, порядочными, всегда выручать друг друга. Вообще, я очень ценю в близких людях, в коллегах по работе именно честность, прямоту, порядочность, объективность.

Очень мне помогают в работе и жизни самые дорогие и близкие моему сердцу люди – моя семья. Они – мои главные советники, мои критики, моя постоянная поддержка и опора, все свои успехи, достижения, награды я посвящаю моим родным.

Моя мечта по работе – это открыть современную Школу для будущих мам. Молодые мамы иногда еще дети почти, их учить и учить надо. Профилактикой надо заниматься, с самого рождения девочки. И даже до рождения ее, как в развитых странах начинают считать теперь. Я с 2012 года веду такую школу.

Пользуясь случаем, хотела бы поздравить всех с народным праздником Ысыахом! Будьте счастливы, здоровы и богаты!

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