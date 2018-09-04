Во время полета самолета АК «Якутия» возникли проблемы

Самолет авиакомпании «Якутия», летевший из Якутска в поселок Черский Нижнеколымского района, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе авиаперевозчика.

«При наборе высоты у воздушного судна Bombardier Dash 8-Q300, выполнявшего рейс №401 по маршруту Якутск — Черский, не сработала сигнализация по уборке створок шасси. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту вылета. В 11:32 по местному времени самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска. Посадка прошла в штатном режиме», — сказали в компании.

На борту находились 31 пассажир и три члена экипажа.

Выяснением причин инцидента занимается специальная комиссия. Информация о вылете пассажиров этого рейса пока уточняется.