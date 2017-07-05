Во сколько обходится жителю Белой Горы перелет в Якутск?

Июньский паводок не помешал летнему отдыху детей из Абыйского района.

Встревоженная паводковой ситуацией и ее последствиями в поселке Белая Гора депутат Государственной Думы от РС(Я) Галина Данчикова по приезду в Якутск встретилась с главой Абыйского улуса Станиславом Цюхцинским. Парламентарий в первую очередь поинтересовалась, были ли вывезены абыйские ребятишки в оздоровительные лагеря.

Из-за подтопления взлетно-посадочной полосы перевозка пассажиров по маршруту Белая Гора-Якутск с 20 июня осуществляется вертолетом через село Хонуу Момского района. Оттуда стыковочными рейсами жителей арктического улуса доставляют в столицу республики. Купив билеты до Якутска по ценам, разброс которых составляет от 18 тысяч рублей до 24 тысяч, им приходится платить еще около 6 тысяч рублей за перелет из Белой Горы в Хонуу. Получается, что отдельным пассажирам дорога в одну сторону обходится чуть ли не 30 тысяч рублей, соответственно, столько же и обратно — пока не откроется аэропорт. Поскольку путь от Хонуу до Якутска короче и дешевле, жители Абыйского улуса стали ставить вопрос о возмещении средств, затраченных на перелет в соседний район.

Депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова взяла на контроль сложившуюся ситуацию. Как сказал глава района Станислав Цюхцинский, сегодня в Министерстве транспорта ищут решение вопроса. Здесь склоняются к тому, что возмещать расходы должен перевозчик. В свою очередь, компания «Полярные авиалинии» считает, что из-за стыковочных рейсов произошло удорожание пассажирских перевозок по маршруту Белая Гора – Хону – Якутск.

Между тем, несмотря на нехватку финансовых средств, региональная авиакомпания уже взяла на себя расходы по доставке детей в Хону. Оттуда 19 июня 30 школьников, из них 11 детей-сирот, были вывезены в Якутск на оздоровительный отдых. Часть ребятишек отправилась отдыхать за пределы республики. Таким образом, запланированные летние каникулы у детей не сорвались.

За последние три дня паводковая ситуации в Белой Горе улучшилась. Как сообщил глава Абыйского района Станислав Цюхцинский, из двухкилометровой взлетно-посадочной полосы по состоянию на вторник оставались подтопленными около 200 метров. Как только вода спадет, и грунтовая полоса просохнет, аэропорт начнет принимать самолеты Ан-24 и Ан-26 в штатном режиме.

На встрече с думским парламентарием также обсуждались другие социально значимые вопросы, связанные со строительством новых объектов в Абыйском районе.