Во Дворце детства откроется школьный технопарк

Во Дворце детского творчества по федеральному проекту в сентябре ожидается открытие первого школьного технопарка «Кванториум».

Школьный технопарк будет размещаться на первом этаже правого крыла Дворца детского творчества. Сейчас здесь идут работы по реконструкции здания.

«Это будет первый школьный технопарк, созданный в нашей республике по федеральному проекту. «Кванториум» представляет собой современную площадку с высокотехнологичным оборудованием, где дети с 5 по 11 классы будут проходить дополнительное обучение по восьми направлениям: энерджиквантум, IT-квантум, аэроквантум, геоквантум, космоквантум, нейроквантум, робоквантум и виртуальная дополненная реальность», — рассказала директор школьного технопарка Светлана Дьячковская.

На сегодняшний день федеральный проект по созданию сети школьных технопарков «Кванториум» реализуется в 19 регионах страны. В 2017 году к реализации проекта приступят еще 12 городов России, в том числе и город Якутск.