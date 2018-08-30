Внуки командира Строда и генерала Пепеляева встретились в Амге

В Якутске встретились потомки белого генерала Анатолия Пепеляева и красного командира Ивана Строда, которые сражались здесь друг с другом больше 95 лет назад. Внук белого генерала Анатолия Пепеляева, Виктор Лаврович Пепеляев прилетел из Ташкента. Внучка красного командира Ивана Строда Ольга Новомировна Русина-Строд из США. Также прибыли на встречу и правнуки: Игорь Пепеляев из Москвы и названный в честь прадеда Ян Строд из Вышнего Волочка.

В Амге проходит конференция на тему «Долгий путь к примирению и согласию: уроки Гражданской войны в Якутии». Потомков главных героев последней осады Гражданской войны – командира Ивана Строда и генерала Анатолия Пепеляева удалось собрать организатору конференции, академику Академии духовности Якутии, историку Афанасию Мигалкину.

Иван Строд (1894-1937гг.) после 1917 года защищал в ходе Гражданской войны новую власть, Анатолий Пепеляев (1891-1938гг.) в 1922 году во главе Сибирской Добровольческой Дружины попытался свергнуть советскую власть, начав поход с Охотска на Якутск. Зимой 1923 года в аласе Сасыл Сысыы Амгинского улуса они сражались друг с другом. Их противостояние в Якутии назвали последней осадой в истории Гражданской войны. Эти события с участием Пепеляева и Строда стали широко известны после публикации в 2015 году документального романа Леонида Юзефовича «Зимняя дорога», получившего главные литературные премии России «Национальный бестселлер» и «Большую книгу».

По словам Юзефовича, в романе он, прежде всего, писал «историю о людях во время Гражданской войны, о бессмысленности кровавых столкновений между этими людьми…И Пепеляев, и Строд – люди левых убеждений. Строд вполне мог оказаться у белых, а Пепеляев, наоборот, у красных», – полагает Юзефович. Кроме того, якутская осада, по его мнению, пример того, как «можно сохранить благородство в нечеловеческих условиях войны среди якутских снегов…И поэтому, когда Пепеляев и Строд встретятся в зале суда в 24 году, каждый выразит уважение другому, и Строд будет пытаться всячески облегчить участь Пепеляева», – отмечает писатель.

Позже, столкнувшись с ужасами коллективизации, Иван Строд вышел из партии и грозился убить Сталина. А в 1937 году был арестован, обвинен по 58 статье – «участие в антисоветской террористической организации». 19 августа 1937 года приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 4 февраля 1938 года.

После разгрома Сибирской Добровольческой дружины в 1924 году военный суд во Владивостоке приговорил Пепеляева к смертной казни. Затем приговор был смягчен – 10 лет заключения, но в тюрьме Анатолий Пепеляев проведет 13 лет. В августе 1937 года Пепеляев был арестован вторично и доставлен в Новосибирск, где ему предъявили обвинение в создании контрреволюционной организации. 14 января 1938 года он был приговорен к высшей мере наказания. Приговор привели в исполнение в тот же день в тюрьме Новосибирска, похоронили Анатолия Пепеляева во дворе тюрьмы. 20 октября 1989 года прокуратура Новосибирской области его реабилитировала.