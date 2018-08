Внучка маэстро Тарбахова вышла замуж

Бугун мин олохпор биир кэрэ бэлиэ тугэн тосхойдо💜 Сиэн кыыс Сабыйа 💍❤️Кутуот уол Андрей кэргэннин харыстаа, таптаа, бэйэ-бэйэ5итин ойдоhон, ойоhон уhуннук, дьоллоохтук олорун диэн ал5ыыбын😘😘😘❤️ 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋Годы летят со скоростью ветра! Давно ли я сам был молодым отцом? А сегодня уже внуки женятся и выходят замуж💜 Дорогие наши Сабыйа и Андрей! Я желаю вам долгой и счастливой совместной жизни, полной радости, любви и чудес🦋 Дома, где всегда раздаются детские голоса и смех😘 Храните свою любовь и берегите, уважайте друг друга❤️❤️❤️ А 🎁 деда — якутский праздничный стол будет позже, и с вами, дорогие мои подписчики я буду делиться его рецептами и изюминками✊🏻 Следите за публикациями😊

