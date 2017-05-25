Вот что глава Якутии сообщил в своем блоге:comments powered by HyperComments
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФотофактОтгремел «Мисс Светский 2017»
Фотофакт
ЭксклюзивХудожники Якутии продолжают творческий обычай
Фотофакт
СкандалВ Якутии подростки нюхали бензин и устроили взрыв?
Архив новостей
Желток
Внучка Егора Борисова закончила школу!
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
ТОП НОВОСТИ
Экстра
РезонансОфициально: Сегодня ночью в Якутске убили таксиста службы Maхim
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ