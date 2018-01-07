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Республика
6 января 2018, 17:09
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Вновь избранный глава Чокурдаха пояснил, были ли межпартийные договоренности на выборах

Новость о том, что молодой коммунист Дмитрий ШАРИПОВ решил баллотироваться на пост главы поселка Чокурдах, не так впечатлила, как весть о его личном результате — 51,17%.
Одержав 17 декабря уверенную победу, спустя несколько дней Дмитрий Шарипов вернулся в Якутск, чтобы снять с себя иные обязанности, представиться руководству администрации главы и правительства республики, собрать вещи и перебраться уже на ПМЖ туда, где его поддержал народ. Но буквально за день до отъезда, 27 декабря, он дал свое первое интервью в новом статусе. Правда, согласился не сразу: «О чем говорить? Я же пока ничего не сделал», но мы, пользуясь знакомством, сумели убедить молодого политика.
Об отсутствии высшего образования, выборах и сладком вкусе победы, о планах и новом бренде «чокурдахские утки» читайте в нашем эксклюзивном материале.

«О ВЫБОРАХ УЗНАЛ ИЗ ВАТСАП-ГРУППЫ»

— Давай с самого начала. Как ты узнал о том, что глава Чокурдаха написал заявление о своем уходе по собственному желанию? Партия сообщила? Сам узнал?
— Не хочу, чтобы мои слова показались банальными, но Аллаиховский район действительно для меня всегда был родным. Именно поэтому на протяжении всех лет я поддерживаю общения с земляками, состоял в основной WhatsApp-группе района.

— Как давно стал родным, если не секрет?
— Я же родился в Чокурдахе. Наша семья переехала в город, когда я доучился до третьего класса. Так вот. Именно из WhatsApp-группы узнал о том, что до Нового года жителям предстоит выбор нового главы: кто-то отправил фотографию новости в районной газете…

— …и ты тут же подумал: «Если не я, то кто?». Так было?
— Не совсем. (Улыбается). Как только прочитал информацию, задумался: «Почему бы не попробовать?». Там всё мое, родное. Сначала спросил у супруги, согласна ли она на переезд — это хоть и личный, но принципиально важный момент.

— Согласилась сразу или пришлось уговаривать?
— Согласилась. Она у меня родилась и выросла в деревне, поэтому информация о возможном скором переезде ее не напугала. Потом посоветовался с близкими партийными товарищами, от которых, очевидно, информация в дальнейшем и ушла в СМИ. Затем обсудил с руководителем партии Виктором Губаревым… Как только получил официальное согласие партии, сразу же улетел в Чокурдах. Знаешь, что меня удивило?

— Нет, не представляю.
— Весть о моем желании участвовать в выборах молниеносно разлетелась среди жителей: мне стали писать мои одноклассники, соседи, знакомые ребята из молодежной организации — и каждый выражал поддержку. Впоследствии присоединились авторитетные жители, на которых многие равняются в поселке, конечно же, поддержали однопартийцы… Большое количество добрых напутственных слов давало мне возможность предполагать исход выборов. Правда, вслух никому ни о чем не говорил.

— Суеверие?
— Да нет. Было бы странно с моей стороны что-то утверждать, пока не объявлены результаты. Я лишь предполагал.

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ЧОКУРДАХЕ:
17 декабря 2017 года явка на выборах в Чокурдахе составила 53,80%
Дмитрий ШАРИПОВ (КПРФ)- 51,17%
Михаил ЛЕБЕДЕВ – 31,28%
Антон ММАЛАРДЫРОВ (ЛДПР) – 7,68%
Деонисий ДОНДЯ – 3,70%
Против всех – 4,98%
Напомним, досрочные выборы состоялись из-за отставки по собственному желанию прежнего главы поселка Александра Зырянова.

— Ты одержал уверенную победу, не оставив ни малейших шансов своим оппонентам. Кто-то даже предполагал, что у «Единой России» есть определенная договоренность с коммунистами. Сыграли в поддавки парню молодому с красным галстуком на шее в счет будущих партий на шахматной доске.
— Кому-то, может, так и показалось, но на самом деле ничего подобного не было. Кандидат, о котором ты говоришь, действительно состоит в партии «Единая Россия», но на выборах он представлял самого себя, то есть был самовыдвиженцем. Он лично встречался с жителями, и активно вел агитацию за свою кандидатуру. Как и я. У меня даже не было агитационных материалов – плакатов, буклетов, баннеров. Лишь программа была опубликована в районной газете, также как и у моих оппонентов.

— А у тебя почему не было? Денег не хватило?
— Партия выделила средства на агитацию. Собственно, не так уж много денег и было нужно на распечатку моей фотографии с биографией. Дело в другом: я три раза предпринимал конкретные действия, чтобы привезти агитационные брошюры в Чокурдах, но всё тщетно. Как будто высшие силы вмешались… (пожимает плечами).

— Ты про какие высшие силы? Из ДП?
— Нет, из ДП не мешали, кстати. Все прошло ровно, не считая того, что незадолго до дня выборов по Сети запустили «чернуху» против меня: карьерист, приехал, чтобы обеспечить себя политическим трамплином, нет высшего образования, и так далее. Слава Богу, народ очень адекватно воспринял. Люди сразу поняли, что такие анонимные электронные «записульки» не стоят их внимания. Но это не из ДП, я догадываюсь, чьих это рук дело.

— Так что с агитками?
— Изначально на эти выборы аккредитацию ЦИК республики получила одна-единственная полиграфическая компания. Распечатали там тираж, привезли в поселок, а тут мне звонят из ЦИК и говорят: «У полиграфической компании нет прав издавать печатную продукцию. Если будете раздавать свои агитационные материалы, вы будете оштрафованы». Что делать? (Разводит руками, пожимая плечами). Решили сделать распечатку на своей копировальной машине в партии, тираж отвезли в аэропорт, передали человеку. Тот, конечно, взял, но все исчезло, потому что тот, который передавал посылку для меня, не сообщил адресата. Представляешь? Была еще одна попытка, но тоже тщетно.

— Как думаешь, почему именно тебе поверили и так круто поддержали без предвыборных брошюр?
— Думаю, встречи так подействовали. У нас было много личных встреч, на каждой из которых не только поднимались проблемы, но и обсуждались пути их решения. Я знаю острые и наболевшие вопросы и был готов к их обсуждению.

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ПОСЕЛОК ВЫГЛЯДЕЛ АККУРАТНО И КРАСИВО»

— Что ты намерен сделать в ближайшее время? Какая проблема наиболее остро стоит в Чокурдахе?
— Одной проблемы нет, но есть целый комплекс — ЖКХ. Тепловые сети так сильно изношены, что ГУП ЖКХ даже не хочет брать их на обслуживание, школа в аварийном состоянии, плохие дороги и нет единого центра бытового обслуживания. Я один ничего не смогу решить, всё будем делать вместе с жителями. Понимаю, что очень важно создать единую управляющую компанию под общественным началом, потом нужно создать муниципальное предприятие, которое занималось бы всем хозяйством в поселке, с которого и был бы весь спрос.
Сейчас такое положение, что в поселке нет даже парикмахерской. Люди друг у друга на дому стригутся. Вот над этим тоже нужно поработать, и я свою позицию везде на встречах открыто выражал.

— Будешь работать с той администрацией, которая «досталась по наследству», или потихоньку приведешь свою команду?
— Буду работать, как ты выразилась, «с наследством». Ищу только специалиста по финансам и экономике. Но ищу не тайком «среди своих», а открыто занимаюсь поисками. Кстати, может, у тебя на примете есть опытный специалист, согласный на переезд?


— Затрудняюсь так сразу ответить. Вернемся к разговору. У тебя, как мне известно, есть свое крестьянско-фермерское хозяйство. Разведением гусей занимался до выборов. Что с ними будет теперь? В Чокурдах повезешь или под нож пустишь?
— (Смеется). Хотел бы повезти, но сейчас мне точно не до гусей… У меня и козочки есть, и коровы — за ними родственники пока присмотрят. А своих красивых гусей я продал. Этот скромный опыт фермерства тоже пригодится мне в работе по развитию сельского хозяйства в поселке — в этом нет никаких сомнений. Я начал заниматься гусями с нуля, ничего не было, но в итоге за несколько месяцев разрослось целое хозяйство… Поэтому на предвыборных встречах с руководителями частных хозяйств я не занимался молчаливым выслушиванием вопросов, не занимался болтологией, а говорил по сути. Пока в городе был, успел договориться о поставках комбикорма. Так что в будущем, если услышишь о новом бренде «чокурдахские утки», не удивляйся (смеется).

— Ты сейчас на полном серьезе?
— Вполне. (Пауза). Знаешь, каким я себе представляю Чокурдах? Таким маленьким аккуратным поселком, в котором компактно расположились бы все необходимые для комфортной жизни предприятия — и баня, и центр бытовых услуг, и спортзал и так далее. Вот тогда, я уверен, у людей исчезнет это чемоданное настроение. Я бы и сейчас не хотел давать интервью, потому что мною пока реально еще ничего не сделано. Да, победил. Но сейчас народ ждет от меня конкретных действий и реальных результатов, и мне важно не подвести их.


— В Якутск зачем приехал?
— Чтобы собрать вещи, решить организационные моменты — сложить везде свои полномочия. В партии я являюсь секретарем рескома, в молодежном парламенте — зампредседателя, кроме того, являюсь лидером молодежной Ассамблеи народов Якутии — все эти должности я освободил, предварительно написав соответствующие заявления. Завтра я вернусь в Чокурдах со своей семьей (напомним, интервью состоялось 27 декабря – Авт.), сниму там квартиру в воскресенье встречу Новый год с односельчанами, чтобы в новом году начать трудиться во всю силу.

ЗА КАДРОМ
— Все звучит более чем оптимистично. Но у меня остался один вопрос: что с высшим образованием?
Невозмутимо:
— А что с ним?

— Перестань, ты прекрасно понимаешь, о чем я. Речь о той малоприятной информации, которая была озвучена еще в мае, когда ты работал помощником зампредседателя правительства Виктора Губарева…
— …да-да, а потом один обиженный на партию и Губарева человек написал заявление, в котором указал, что у помощника нет высшего образования и это противоречит законодательству. Учусь заочно, в июне 2018-го получу высшее юридическое образование. Вообще, уходящий год для меня был полон сюрпризов и уроков. Казалось бы, устроился на хорошую работу, от души стараешься, но тут кто-то пишет на тебя заявление, и меня мало того, что увольняют, так еще в СМИ песочат. Не буду же бездельничать? И занялся хозяйством… Если бы не та история, я бы вряд ли стал заниматься разведением гусей, приобрел козочек и коров. А под конец года — победа на выборах, пришлось оперативно пересмотреть все свои планы (улыбается). Жизнь — удивительная штука. Сделал для себя выводы и понял, что юридическим образованием я не ограничусь.


— Значок «глава поселка Чокурдах» теперь всегда будешь носить?
— В поселке носить не стану — это было бы странно. А вот во время командировок в Якутск буду надевать. Не все же меня знают, а так — зайдешь в министерство по делам, и сразу видно, кто я и вопросы какого поселка меня беспокоят. (Спешно смотрит на часы). Ох… Времени совсем мало, уже через 20 минут встреча.

ДОСЬЕ SAKHALIFE
Шарипов Дмитрий Фаильевич
Возраст: 30 лет
Родился в поселке Чокурдах Аллаиховского района.
Окончил СОШ №1 мкр. Марха.
Семейное положение: женат, имеет троих детей
Образование: неоконченное высшее.
Отличник молодежной политики Республики Саха (Якутия).

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Источник: Эмилия АЛИЕВА. Фото автора и героя материала.
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