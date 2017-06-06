Вниманию журналистов!

6 июня 2017 г., 16-00, в Республиканском медиа–центре состоится пресс-конференция, посвященная открытию Международного фестиваля «Классика белых ночей»

О предстоящих мероприятиях, которые пройдут в рамках фестиваля расскажут:

Никифорова Вера Семеновна – ректор Высшей школы музыки РС (Я), кандидат искусствоведения

Но Тэ Чол – дирижер, художественный руководитель фестиваля

Афанасенко Станислав Максимович – директор VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера», засл. деятель искусств РФ и РС (Я)

Михеев Николай Алексеевич – композитор, преподаватель ВШМ РС (Я)

Чигирев Сергей Валентинович – исполнительный директор фестиваля, начальник отдела по творческой работе ВШМ РС (Я), засл. деятель искусств РС (Я), ведущий конференции.

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Высшая школа музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова, Государственная Филармония РС (Я), Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун — Омоллоона

8 июня -3 июля 2017 г. проводит Международный фестиваль «Классика белых ночей»

Фестиваль включает в себя Международные мастер – классы, Концерты с участием солистов, хоровых, танцевальных, народных коллективов из Республики Корея, Соединенных Штатов Америки, Симфонических оркестров Государственной филармонии «Symphonica ARTica» и ГТОиБ им. Д.К. Сивцева Суорун-Омоллоона. Также в рамках фестиваля пройдут Региональный конкурс среди учащихся образовательных школ, детских школ искусств и воспитанников детских садов по проекту «Музыка для всех», VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера», Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт».

В фестивале примут участие более 150 гостей из Республики Корея, США, Канады, Франции, Италии и России. Среди них – профессиональные музыканты, музыканты этнического искусства, артисты хоровых и танцевальных коллективов, ведущие преподаватели ВУЗов Республики Кореи и России, представители общественных и государственных организаций, представители СМИ и др.

Программа Международного фестиваля «Классика белых ночей»

Дата Время Мероприятие Место 08.06 Чт. 18-30 Международный фестиваль «Классика белых ночей». Церемония открытия Опера «Аида». В партии Радамеса– Пак Сон Гю (Республика Корея) Дирижер – Но Тэ Чол ГТОиБ 08-11.06 Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт». ЯМК им. М.Н. Жиркова 12.06 Пн. 10-00 16-00 Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех» Церемония открытия Концерт Ли ЫнХэ (скрипка) Республика Корея ВШМ РС (Я) Вход свободный 13.06 Вт. 18-30 Концерт Симфонического оркестра «Symphonica ARTica» Государственной филармонии РС (Я). Солист Ли ЫнХэ (скрипка, Республика Корея) ДШИ №1 13.06 Вт. 10-00 14-00 Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех» Международный мастер – класс Эсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада) ВШМ 14.06 Ср. 10-00 14-00 Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех» Международный мастер – класс Эсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада) ВШМ 15.06 Чт. 10-00 14-00 Международный мастер – класс Эсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада) Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех». Церемония закрытия. Награждение лауреатов. ВШМ 17.06 Сб. 17-00 «Korea Arirang festival» Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея СВФУ Вход свободный 18.06 Вс. 17-00 Звезды корейской оперы Симфонический оркестр ГТОиБ Дирижер – Но Тэ Чол. Компания «Beseto opera». Директор – Kang Whaja (Республика Корея). Солисты из Республики Корея, лауреаты Межд. конк.:Kang Hyemyung (сопрано), Kim HwangKyung (сопрано), Kim Soojung (меццо сопрано), Oh Sewon (баритон), Kim Kwang Sick (баритон), Kim Anna (сопрано), Moon Jina (меццо сопрано), Park Heera (меццо сопрано) ГТОиБ 19.06 Пн. 16-00 «Korea Arirang festival» Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея пл. Ленина Вход свободный 21.06 Ср. Хоровое искусство Республики Корея Концерт Муниципального хора г. Танджин (Республика Корея) г. Покровск Вход свободный 22.06 Чт. 18-00 Шедевры симфонической музыки Shim Psalm Jong (саксофон, Республика Корея), Kenny Baik (саксофон, США), Муниципальный хор г. Танджин (Республика Корея) Симфонический оркестр ГТОиБ. ГТОиБ 23.06 Пт. 10-00 16-00 Международные мастер-классы. Shim Psalm Jong (саксофон, Республика Корея) Shim Psalm Jong (саксофон, Республика Корея), Kenny Baik (саксофон, США), Струнный ансамбль «Arco ARTiсo». Концерт гостей фестиваля ВШМ Национальный худ.музей Вход свободный 26.06 Пн. 10-00 12-00 Международные мастер-классы. Shim Psalm Jong (саксофон, Республика Корея), Mir Seo (фортепиано, Республика Корея) Концерт дуэта саксофонистов Shim Psalm Jong (саксофон Республика Корея) и Kenny Baik (саксофон, США). Концертмейстер – Mir Seo (Республика Корея). ДШИ №1 Вход свободный 27.06 Вт. 18-00 VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера» Церемония открытия ВШМ 28.06-01.07 Конкурсные прослушивания VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера» ВШМ 28.06 – 04.07 Международные мастер – классы YWIMF ВШМ 28.06 Ср. 18-00 Masters and masterpieces Minji Song, фортепиано (Республика Корея) Сольный концерт Якутская духовная семинария Вход свободный 29.06 Чт. 18-00 Masters and masterpieces Boo Yuncheong (виолончель) Kim Jiyoon (пири, корейский национальный инструмент) Сольный концерт артистов из Республики Корея ДШИ №1 30.06 Пт. 17-00 Inkyo Hwang , фортепиано (Республика Корея) YWIMF Rising star concert ВШМ Вход свободный 02.07 Вс. 17-00 Международный фестиваль «Классика белых ночей». VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера». Церемония закрытия. Победители VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера», Симфонический оркестр ГТОиБ. Солисты из Республики Корея. T&B Entertainment Myung—joo Kim (виолончель), Jaeyoung Heo (туба), Jiyoon Kim (пири – корейская флейта), Tea Hwan Park (флейта), Hwayoung Lee (скрипка), Hyojung Yoo (скрипка), Yun Cheong Boo (виолончель) ГТОиБ 03.07 Пн. 17-00 Концерт камерного оркестра Солисты – Kwun Euna (виолончель), Minah Lee (скрипка), Haeun Park (скрипка), Hyo Jung Yoo (скрипка), Jisu Lee (флейта), Hyunjung Kim (фортепиано), Sunhee Song (скрипка) Seungmi Jung (фортепиано) ВШМ Вход свободный