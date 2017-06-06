АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
19
Легкий дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.62
 63.81
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.06.2017, 12:35
Экология
В День эколога активисты собрали с Зеленого луга 80 мешков мусора
06.06.2017, 12:30
Происшествия
В Якутске молодчики ограбили 70-летнюю пенсионерку
06.06.2017, 12:21
Культура & Образование
«Науруз»-2017 посвящен театральному искусству Якутии
06.06.2017, 12:16
Республика
Паводковая обстановка в Якутии  
06.06.2017, 12:00
Культура & Образование
Вниманию журналистов!
06.06.2017, 11:42
Экономика
Энергосбыт: пересмотрен график работы Контакт-центра
06.06.2017, 11:40
Красота & Здоровье
Лариса Андреева: Верю, что якутская национальная одежда войдет в офисный стиль
06.06.2017, 11:21
Экономика
Жаркие скидки в mvm!
06.06.2017, 11:18
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
06.06.2017, 10:41
Происшествия
Энергетики восстановили электроснабжение населённых пунктов Ленского района
06.06.2017, 10:36
Происшествия
В Якутии виновные в лесных пожарах привлечены к ответственности
06.06.2017, 10:19
Политика
 Молодые  парламентарии  Якутии  обратились к  Данчиковой  за советом
06.06.2017, 9:39
Финансы
Россельхозбанк поддержит развитие сельского хозяйства Дальнего Востока
06.06.2017, 9:37
Республика
Абитуриент – 2017. Почувствовали серьезность нового шага
06.06.2017, 9:35
Происшествия
В Якутии на таинственных охотников возбуждено уголовное дело
06.06.2017, 9:34
Республика
Юноши прошли школу мужества
06.06.2017, 9:20
Республика
МЧС: в Якутске ожидается порывистый ветер и осадки
06.06.2017, 8:52
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
06.06.2017, 8:45
Культура & Образование
Вопросы интеллектуальной собственности исследователей обсудят в СВФУ
06.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 6 июня 2017
05.06.2017, 23:43
Культура & Образование
Университет на свежем воздухе: стартовал проект «Open. лекции» в городском парке
05.06.2017, 23:37
Происшествия
Эксклюзив
Скандальному обувщику Карену Мартиросяну дали 5 суток
05.06.2017, 21:43
Культура & Образование
Евгения Михайлова в столице Казахстана
05.06.2017, 21:37
Столица
Год добра: В Якутске продолжается третий сезон экологической акции «Вызов-кузов!»
05.06.2017, 21:36
Футуролог
Сельское хозяйство: задачи с решениями
05.06.2017, 21:34
Экология
В Якутске отметили экологические даты
05.06.2017, 18:04
Столица
6 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
05.06.2017, 18:00
Столица
В Якутске появился новый автобусный маршрут №9
05.06.2017, 17:51
Республика
Жителям подтопленной Березовки нужна наша помощь!
05.06.2017, 17:30
Экология
Спасатели рекомендуют: встреча с медведем
05.06.2017, 17:02
Столица
В Якутске волонтеры «Люди добра» провели праздник для детей
05.06.2017, 16:38
Экология
 Уважаемые работники и ветераны природоохранных органов, экологи-активисты!
05.06.2017, 16:33
Культура & Образование
Наш первый фестиваль уличных и клубных танцев «Р.И.Т.М.»
05.06.2017, 16:19
Столица
Семья Габышевых приняла участие в акции «Папа может, сын поможет!»
05.06.2017, 15:42
Происшествия
Утреннее ДТП со смертельным исходом в Якутске
05.06.2017, 15:36
Финансы
Россельхозбанк и правительство Красноярского края поддержат развитие овощеводства в Сибири
05.06.2017, 15:22
Культура & Образование
Анонс
Күнү уруйдуур Ыһыах ырыаларынан алгыстаныҥ!
05.06.2017, 15:14
Культура & Образование
Анонс
«Поколение NEXT-III»: единственный концерт «пекинских» студентов в цирке
05.06.2017, 15:06
Республика
О сроках открытия навигации для маломерных судов
05.06.2017, 15:01
Столица
Год Добра: адресная помощь
05.06.2017, 14:48
Культура & Образование
Заработала «горячая линия» Минобрнауки РС(Я) по вопросам поступления в колледжи и техникумы
05.06.2017, 14:44
Финансы
В рамках ПМЭФ-2017 Россельхозбанк подписал Соглашение о сотрудничестве с правительством Бурятии
05.06.2017, 14:39
Происшествия
Следователи ищут якутян, пострадавших от кредитных потребкооперативов
05.06.2017, 14:36
Республика
В Олёкминском энергорайоне идет ремонтная кампания
05.06.2017, 13:55
Желток
Эксклюзив
Куда пойдет уволенный замминистра?
05.06.2017, 13:08
Политика
Замминистра переходит на другую работу
05.06.2017, 12:49
Красота & Здоровье
Анонс
В Якутске на научной конференции обсудят вопросы генетики и здоровья
05.06.2017, 12:47
Республика
«Сахаэнерго» начало навигационный завоз топлива
05.06.2017, 12:46
Республика
Фотофакт
На Каскаде Вилюйских ГЭС начались судоходные попуски
05.06.2017, 12:43
Красота & Здоровье
Госдума может запретить больницам оказывать платные услуги
05.06.2017, 12:42
Происшествия
Экстра
Официально: О пожаре в доме Афанасия Максимова
05.06.2017, 12:28
Экология
В Якутске состоялся экологический велопробег-субботник
05.06.2017, 12:25
Красота & Здоровье
Тумусов внес в Госдуму проект закона об обеспечении здоровья детей
05.06.2017, 12:19
Происшествия
Имениннику в кафе нанесен смертельный удар
05.06.2017, 12:15
Культура & Образование
Позитив
Энциклопедия «Животные Якутии» от «Бичик» удостоена высокой награды всероссийского конкурса «Малая Родина»
05.06.2017, 12:07
Политика
Резонанс
Виктор Федоров озадачил федералов
05.06.2017, 11:53
Экономика
“Якутскэнерго” приглашает журналистов и блогеров участвовать в конкурсе “Энергия слова”
05.06.2017, 11:50
Экономика
Фонд капремонта: Накапливать долги не просто не выгодно, но даже опасно для семейного бюджета
05.06.2017, 11:48
Культура & Образование
Анонс
8 июня в ГТОиБ – опера великого Верди «Аида»
05.06.2017, 11:22
Республика
Паводковая обстановка в Якутии
05.06.2017, 11:17
Культура & Образование
Стартует профильная смена «ЮниСпорт» с 5 по 25 июня
05.06.2017, 10:35
Красота & Здоровье
Галина Данчикова: Самое сильное лекарство в борьбе с недугом – любовь к детям
05.06.2017, 10:21
Культура & Образование
Позитив
Автор оперы-тойука, оперы-олонхо, балета-олонхо, этно-балета и духовной оперы-алгыса отмечает юбилей
05.06.2017, 10:05
Общество
Резонанс
В Якутии полицейский спас из горящего дома многодетную семью
05.06.2017, 9:45
Желток
Позитив
Варя Максима: Якутию на «Mrs World Russia» запомнили все
05.06.2017, 9:42
Происшествия
В Нюрбе будут судить обвиняемого во множестве краж
05.06.2017, 9:41
Финансы
Россельхозбанк предлагает жителям Якутии памятные монеты «Близнецы» по сниженным ценам
05.06.2017, 9:39
Происшествия
В центре Якутска произошел пожар
05.06.2017, 9:30
Происшествия
Хитрый директор образовательного учреждения отделался легким испугом?
05.06.2017, 9:27
Финансы
Россельхозбанк в 2017 г. направит 1,2 трлн рублей на кредитование агропромышленного комплекса
05.06.2017, 9:27
Происшествия
В Якутии женщине дали срок за кражу из храма
05.06.2017, 8:48
Столица
Анонс
Якутская ТЭЦ: предстоит отключение горячей воды
Архив новостей
Культура & Образование
6 июня 2017, 12:00
96

Вниманию журналистов!

6 июня 2017 г., 16-00, в Республиканском медиа–центре состоится пресс-конференция, посвященная открытию Международного фестиваля «Классика белых ночей»

О предстоящих мероприятиях, которые пройдут в рамках фестиваля расскажут:

Никифорова Вера Семеновна – ректор Высшей школы музыки РС (Я), кандидат искусствоведения

Но Тэ Чол – дирижер, художественный руководитель фестиваля

Афанасенко Станислав Максимович – директор VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера», засл. деятель искусств РФ и РС (Я)

Михеев Николай Алексеевич – композитор, преподаватель ВШМ РС (Я)

Чигирев Сергей Валентинович – исполнительный директор фестиваля, начальник отдела по творческой работе ВШМ РС (Я), засл. деятель искусств РС (Я), ведущий конференции.

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Высшая школа музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова, Государственная Филармония РС (Я), Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун — Омоллоона

8 июня -3 июля 2017 г. проводит Международный фестиваль «Классика белых ночей»

Фестиваль включает в себя Международные мастер – классы, Концерты с участием солистов, хоровых, танцевальных, народных коллективов из Республики Корея, Соединенных Штатов Америки, Симфонических оркестров Государственной филармонии «Symphonica ARTica» и ГТОиБ им. Д.К. Сивцева Суорун-Омоллоона. Также в рамках фестиваля пройдут Региональный конкурс среди учащихся образовательных школ, детских школ искусств и воспитанников детских садов по проекту «Музыка для всех», VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера», Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт».

В фестивале примут участие более 150 гостей из Республики Корея, США, Канады, Франции, Италии и России.  Среди них – профессиональные музыканты, музыканты этнического искусства, артисты хоровых и танцевальных коллективов, ведущие преподаватели ВУЗов Республики Кореи и России, представители общественных и государственных организаций, представители СМИ и др.

 Программа Международного фестиваля «Классика белых ночей»

 

Дата Время Мероприятие Место
08.06

Чт.

 18-30 Международный фестиваль

«Классика белых ночей».

Церемония открытия

Опера «Аида». В партии Радамеса– Пак Сон Гю (Республика Корея)

Дирижер – Но Тэ Чол

 ГТОиБ
08-11.06 Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт». ЯМК им. М.Н. Жиркова
12.06

Пн.

 10-00

 

 

16-00

 Региональный конкурс

Республиканского проекта «Музыка для всех»

 Церемония открытия

Концерт Ли ЫнХэ (скрипка) Республика Корея

 ВШМ РС (Я)

 

 

Вход свободный
13.06

Вт.

 18-30 Концерт Симфонического оркестра

«Symphonica ARTica»

Государственной филармонии РС (Я).

Солист Ли ЫнХэ (скрипка, Республика Корея)

 ДШИ №1
13.06

Вт.

 10-00

 

14-00

 Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех»

Международный мастер – класс Эсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)

 ВШМ
14.06

Ср.

 10-00

 

14-00

 Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех»

Международный мастер – класс Эсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)

 ВШМ
15.06

Чт.

 10-00

 

14-00

 Международный мастер – класс Эсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)

Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех».

Церемония закрытия. Награждение лауреатов.

 ВШМ
17.06

Сб.

 17-00 «Korea Arirang festival»

Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея

 СВФУ

Вход свободный
18.06

Вс.

 17-00 Звезды корейской оперы

Симфонический оркестр ГТОиБ

Дирижер – Но Тэ Чол.

Компания «Beseto opera». Директор – Kang Whaja (Республика Корея).

Солисты из Республики Корея, лауреаты Межд. конк.:Kang Hyemyung (сопрано),

Kim HwangKyung (сопрано), Kim Soojung (меццо сопрано), Oh Sewon (баритон),

Kim Kwang Sick (баритон), Kim Anna (сопрано),

Moon Jina (меццо сопрано),

Park Heera (меццо сопрано)

 ГТОиБ
19.06

Пн.

 16-00 «Korea Arirang festival»

Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея

 пл. Ленина

Вход свободный
21.06

Ср.

 Хоровое искусство Республики Корея

Концерт Муниципального хора г. Танджин (Республика Корея)

 г. Покровск

Вход свободный
22.06

Чт.

 18-00 Шедевры симфонической музыки

Shim Psalm Jong (саксофон, Республика Корея),

Kenny Baik (саксофон, США),

Муниципальный хор г. Танджин (Республика Корея)

Симфонический оркестр ГТОиБ.

 ГТОиБ
23.06

Пт.

 10-00

 

16-00

 Международные мастер-классы. Shim Psalm Jong (саксофон, Республика Корея)

Shim Psalm Jong (саксофон, Республика Корея),

Kenny Baik (саксофон, США),

Струнный ансамбль «Arco ARTiсo».

 Концерт гостей фестиваля

 ВШМ

 

Национальный худ.музей

Вход свободный
26.06

Пн.

 10-00

 

 

12-00

 Международные мастер-классы. Shim Psalm Jong (саксофон, Республика Корея), Mir Seo (фортепиано, Республика Корея)

Концерт дуэта саксофонистов

Shim Psalm Jong (саксофон Республика Корея) и Kenny Baik (саксофон, США). Концертмейстер – Mir Seo (Республика Корея).

 ДШИ №1

 

 

Вход свободный
27.06

Вт.

 18-00 VI Международный юношеский конкурс

«Скрипка Севера»

Церемония открытия

 ВШМ
28.06-01.07 Конкурсные прослушивания VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера» ВШМ
28.06 – 04.07 Международные мастер – классы

YWIMF

 ВШМ
28.06

Ср.

 18-00 Masters and masterpieces

Minji Song, фортепиано (Республика Корея)

Сольный концерт

 Якутская духовная семинария

Вход свободный
29.06

Чт.

 18-00 Masters and masterpieces

Boo Yuncheong (виолончель)

Kim Jiyoon (пири, корейский национальный инструмент)

Сольный концерт артистов из Республики Корея

 ДШИ №1
30.06

Пт.

 17-00 Inkyo Hwang , фортепиано (Республика Корея)

YWIMF Rising star concert

 ВШМ

Вход свободный
02.07

Вс.

 17-00 Международный фестиваль

«Классика белых ночей».

VI Международный юношеский конкурс

«Скрипка Севера».

Церемония закрытия.

Победители VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера», Симфонический оркестр ГТОиБ. Солисты из Республики Корея. T&B Entertainment

Myungjoo Kim (виолончель), Jaeyoung Heo (туба), Jiyoon Kim (пири – корейская флейта),

Tea Hwan Park (флейта), Hwayoung Lee (скрипка), Hyojung Yoo (скрипка), Yun Cheong Boo (виолончель)

 ГТОиБ
03.07

Пн.

 17-00 Концерт камерного оркестра

Солисты – Kwun Euna (виолончель),

Minah Lee (скрипка), Haeun Park (скрипка),

Hyo Jung Yoo (скрипка), Jisu Lee (флейта),

Hyunjung Kim (фортепиано), Sunhee Song (скрипка) Seungmi Jung (фортепиано)

 ВШМ

Вход свободный

 

 

 

 

 

comments powered by HyperComments
Источник: Высшая школа музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
31.05.2017, 1:18
Желток
Видео
Эксклюзив
«Вова, садись. Два!» и другие яркие моменты 29-ой сессии Ил Тумэна
02.06.2017, 15:46
Происшествия
Скандал
На ВИП-рыбалку, вылившуюся в уголовное дело, ездил первый зампред правительства Якутии
02.06.2017, 11:36
Происшествия
Видео
Экстра
В Якутске на гендиректора корпорации возбуждено уголовное дело
31.05.2017, 23:57
Политика
Сенсация
Ил Тумэн разгласил персональные личные данные известных якутян
05.06.2017, 13:55
Желток
Эксклюзив
Куда пойдет уволенный замминистра?
03.06.2017, 17:57
Происшествия
Экстра
Афанасий Максимов: Мой дом подожгли!
02.06.2017, 14:07
Колонка
Анонс
Бизнес-леди Марианна Андреева открыла для себя секрет построения бизнеса без кредитов
05.06.2017, 13:08
Политика
Замминистра переходит на другую работу
05.06.2017, 12:42
Происшествия
Экстра
Официально: О пожаре в доме Афанасия Максимова
05.06.2017, 23:37
Происшествия
Эксклюзив
Скандальному обувщику Карену Мартиросяну дали 5 суток
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
06.06.2017

Жаркие скидки в mvm!

Эксклюзив
Желток
05.06.2017

Куда пойдет уволенный замминистра?

Экстра
Происшествия
05.06.2017

Официально: О пожаре в доме Афанасия Максимова

Красота & Здоровье
05.06.2017

Тумусов внес в Госдуму проект закона об обеспечении здоровья детей

Происшествия
05.06.2017

Имениннику в кафе нанесен смертельный удар

Позитив
Культура & Образование
05.06.2017

Энциклопедия «Животные Якутии» от «Бичик» удостоена высокой награды всероссийского конкурса «Малая Родина»

Анонс
Культура & Образование
05.06.2017

8 июня в ГТОиБ – опера великого Верди «Аида»

Позитив
Культура & Образование
05.06.2017

Автор оперы-тойука, оперы-олонхо, балета-олонхо, этно-балета и духовной оперы-алгыса отмечает юбилей