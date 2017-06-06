Вниманию журналистов!

6 июня 2017 г., 16-00, в Республиканском медиа–центре состоится пресс-конференция, посвященная открытию Международного фестиваля «Классика белых ночей»
О предстоящих мероприятиях, которые пройдут в рамках фестиваля расскажут:
Никифорова Вера Семеновна – ректор Высшей школы музыки РС (Я), кандидат искусствоведения
Но Тэ Чол – дирижер, художественный руководитель фестиваля
Афанасенко Станислав Максимович – директор VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера», засл. деятель искусств РФ и РС (Я)
Михеев Николай Алексеевич – композитор, преподаватель ВШМ РС (Я)
Чигирев Сергей Валентинович – исполнительный директор фестиваля, начальник отдела по творческой работе ВШМ РС (Я), засл. деятель искусств РС (Я), ведущий конференции.
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Высшая школа музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова, Государственная Филармония РС (Я), Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун — Омоллоона
8 июня -3 июля 2017 г. проводит Международный фестиваль «Классика белых ночей»
Фестиваль включает в себя Международные мастер – классы, Концерты с участием солистов, хоровых, танцевальных, народных коллективов из Республики Корея, Соединенных Штатов Америки, Симфонических оркестров Государственной филармонии «Symphonica ARTica» и ГТОиБ им. Д.К. Сивцева Суорун-Омоллоона. Также в рамках фестиваля пройдут Региональный конкурс среди учащихся образовательных школ, детских школ искусств и воспитанников детских садов по проекту «Музыка для всех», VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера», Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт».
В фестивале примут участие более 150 гостей из Республики Корея, США, Канады, Франции, Италии и России. Среди них – профессиональные музыканты, музыканты этнического искусства, артисты хоровых и танцевальных коллективов, ведущие преподаватели ВУЗов Республики Кореи и России, представители общественных и государственных организаций, представители СМИ и др.
Программа Международного фестиваля «Классика белых ночей»
|Дата
|Время
|Мероприятие
|Место
|08.06
Чт.
|18-30
|Международный фестиваль
«Классика белых ночей».
Церемония открытия
Опера «Аида». В партии Радамеса– Пак Сон Гю (Республика Корея)
Дирижер – Но Тэ Чол
|ГТОиБ
|08-11.06
|Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт».
|ЯМК им. М.Н. Жиркова
|12.06
Пн.
|10-00
16-00
|Региональный конкурс
Республиканского проекта «Музыка для всех»
Церемония открытия
Концерт Ли ЫнХэ (скрипка) Республика Корея
|ВШМ РС (Я)
Вход свободный
|13.06
Вт.
|18-30
|Концерт Симфонического оркестра
«Symphonica ARTica»
Государственной филармонии РС (Я).
Солист Ли ЫнХэ (скрипка, Республика Корея)
|ДШИ №1
|13.06
Вт.
|10-00
14-00
|Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех»
Международный мастер – класс Эсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)
|ВШМ
|14.06
Ср.
|10-00
14-00
|Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех»
Международный мастер – класс Эсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)
|ВШМ
|15.06
Чт.
|10-00
14-00
|Международный мастер – класс Эсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)
Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех».
Церемония закрытия. Награждение лауреатов.
|ВШМ
|17.06
Сб.
|17-00
|«Korea Arirang festival»
Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея
|СВФУ
Вход свободный
|18.06
Вс.
|17-00
|Звезды корейской оперы
Симфонический оркестр ГТОиБ
Дирижер – Но Тэ Чол.
Компания «Beseto opera». Директор – Kang Whaja (Республика Корея).
Солисты из Республики Корея, лауреаты Межд. конк.:Kang Hyemyung (сопрано),
Kim HwangKyung (сопрано), Kim Soojung (меццо сопрано), Oh Sewon (баритон),
Kim Kwang Sick (баритон), Kim Anna (сопрано),
Moon Jina (меццо сопрано),
Park Heera (меццо сопрано)
|ГТОиБ
|19.06
Пн.
|16-00
|«Korea Arirang festival»
Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея
|пл. Ленина
Вход свободный
|21.06
Ср.
|Хоровое искусство Республики Корея
Концерт Муниципального хора г. Танджин (Республика Корея)
|г. Покровск
Вход свободный
|22.06
Чт.
|18-00
|Шедевры симфонической музыки
Shim Psalm Jong (саксофон, Республика Корея),
Kenny Baik (саксофон, США),
Муниципальный хор г. Танджин (Республика Корея)
Симфонический оркестр ГТОиБ.
|ГТОиБ
|23.06
Пт.
|10-00
16-00
|Международные мастер-классы. Shim Psalm Jong (саксофон, Республика Корея)
Shim Psalm Jong (саксофон, Республика Корея),
Kenny Baik (саксофон, США),
Струнный ансамбль «Arco ARTiсo».
Концерт гостей фестиваля
|ВШМ
Национальный худ.музей
Вход свободный
|26.06
Пн.
|10-00
12-00
|Международные мастер-классы. Shim Psalm Jong (саксофон, Республика Корея), Mir Seo (фортепиано, Республика Корея)
Концерт дуэта саксофонистов
Shim Psalm Jong (саксофон Республика Корея) и Kenny Baik (саксофон, США). Концертмейстер – Mir Seo (Республика Корея).
|ДШИ №1
Вход свободный
|27.06
Вт.
|18-00
|VI Международный юношеский конкурс
«Скрипка Севера»
Церемония открытия
|ВШМ
|28.06-01.07
|Конкурсные прослушивания VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера»
|ВШМ
|28.06 – 04.07
|Международные мастер – классы
YWIMF
|ВШМ
|28.06
Ср.
|18-00
|Masters and masterpieces
Minji Song, фортепиано (Республика Корея)
Сольный концерт
|Якутская духовная семинария
Вход свободный
|29.06
Чт.
|18-00
|Masters and masterpieces
Boo Yuncheong (виолончель)
Kim Jiyoon (пири, корейский национальный инструмент)
Сольный концерт артистов из Республики Корея
|ДШИ №1
|30.06
Пт.
|17-00
|Inkyo Hwang , фортепиано (Республика Корея)
YWIMF Rising star concert
|ВШМ
Вход свободный
|02.07
Вс.
|17-00
|Международный фестиваль
«Классика белых ночей».
VI Международный юношеский конкурс
«Скрипка Севера».
Церемония закрытия.
Победители VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера», Симфонический оркестр ГТОиБ. Солисты из Республики Корея. T&B Entertainment
Myung—joo Kim (виолончель), Jaeyoung Heo (туба), Jiyoon Kim (пири – корейская флейта),
Tea Hwan Park (флейта), Hwayoung Lee (скрипка), Hyojung Yoo (скрипка), Yun Cheong Boo (виолончель)
|ГТОиБ
|03.07
Пн.
|17-00
|Концерт камерного оркестра
Солисты – Kwun Euna (виолончель),
Minah Lee (скрипка), Haeun Park (скрипка),
Hyo Jung Yoo (скрипка), Jisu Lee (флейта),
Hyunjung Kim (фортепиано), Sunhee Song (скрипка) Seungmi Jung (фортепиано)
|ВШМ
Вход свободный
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