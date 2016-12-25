26 декабря в 15.00 в пресс-центре Государственного собрания (Ил Тумэн) по адресу г. Якутск, ул. Ярославского, 24/1 состоится пресс-конференция народных депутатов РС (Я) Виктора Фёдорова, Иннокентия Васильева и Александра Романова на тему
«Итоги поездки комиссии Госсобрания на базу «Визит-центр»».
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26 декабря в 15.00 в пресс-центре Государственного собрания (Ил Тумэн) по адресу г. Якутск, ул. Ярославского, 24/1 состоится пресс-конференция народных депутатов РС (Я) Виктора Фёдорова, Иннокентия Васильева и Александра Романова на тему
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Вниманию журналистов!
26 декабря в 15.00 в пресс-центре Государственного собрания (Ил Тумэн) по адресу г. Якутск, ул. Ярославского, 24/1 состоится пресс-конференция народных депутатов РС (Я) Виктора Фёдорова, Иннокентия Васильева и Александра Романова на тему
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