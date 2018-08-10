Вниманию жителей Залога!

В последнее время в мессенджере WhatsApp активно вбрасывается объявление для жителей Залога, где аноним предупреждает о грядущем беспределе с землями Заложного микрорайона. Так, недавно аноним призывал местных жителей подойти на публичные слушания, где якобы должен был рассматриваться вопрос по изъятию земель. А в одном из последних объявлений, «доброжелатель» уже приглашает на общее собрание в эту субботу по ул. Байкалова, 22.

В ответ на данные анонимные сообщения, Окружная администрация г.Якутска поясняет, что: «Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск» устанавливают на территории города Якутска систему градостроительного зонирования. Правила не содержат положений, определяющих порядок и случаи изъятия земельного участка.

Согласно статье 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, изъятие земельного участка осуществляется в порядке выкупа у собственника. Сроки, размер возмещения и другие условия определяются соглашением об изъятии земельного участка с каждым собственником отдельно.

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов недвижимости имеют право по своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования земельных участков.

Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.

Проект, который был вынесен на публичные слушания 8 августа, не включал изменений зон по микрорайону Залога».