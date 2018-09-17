Вниманию желающих изучить якутский язык!

💥ВНИМАНИЮ ЖЕЛАЮЩИХ УЧИТЬ ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК! 💥Начинает свою работу один из самых опытных лингвистических центров нашей республики

📚 *Центр языков «Березка»* 📚

В этом 20-м юбилейном сезоне- в Год волонтёрства впервые попробуем пользоваться методикой ГОЛЛАНДЦЕВ для изучения языка:

-Обучение языку посредством диалога, общения ;

— неформальная обстановка; -вокал, театральные выступления и тд.

💥Приглашаем дошкольников, школьников, студентов и взрослых на 🔴КУРСЫ РАЗГОВОРНОГО ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА!

💥Детям всех возрастов занятия БЕСПЛАТНО, а для взрослых 3000 р в месяц за 4 занятия по субботам, 5600р в месяц за 8 занятий

💥По всем вопросам записи обращаться +79659985728

inst: @berezina_english_fun

Наш адрес: г. Якутск ,пр.Ленина 1, каб.309

💥Кроме профессиональных преподавателей нужны ВОЛОНТЁРЫ-НОСИТЕЛИ ЯЗЫКА(пенсионеры, студенты,домохозяйки)для языковой практики по парам !

💥Вашему вниманию предлагаем статью из Сетевого издания Sakhalife👇

Татьяна Березина: Почему бы не учить детей родному языку по методу голландцев

http://sakhalife.ru/tatyana-berezina-pochemu-byi-ne-uchit-detey-rodnomu-yazyiku-po-metodu-gollandcev/