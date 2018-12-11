Вниманию волонтеров и наставников! Приглашаем на встречу с легендарным Александром Гезаловым

Фонд «Семья для ребенка» приглашает 18-19 декабря волонтеров, наставников, специалистов и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на встречу с автором книги «Солёное детство» Александром ГЕЗАЛОВЫМ.

ПРОГРАММА

образовательных мероприятий с участием Александра ГЕЗАЛОВА в г. Якутске, посвященных 5-летию Фонда «Семья для ребенка»

18 декабря 17.30-20.00 Встреча с выпускниками организаций для детей-сирот «Честные разговоры» «Точка кипения-Якутск», г. Якутск, пр. Ленина, 1, 2 этаж. 19 декабря 14:00-16:00 Конференция проектов «Внедрение технологии социального проектирования в общественную и волонтерскую деятельность» Окружная Администрация города Якутска, г. Якутск, пр. Ленина 15, 2 этаж, актовый зал. 19 декабря 17.30-20.00 Митап-встреча для волонтеров и наставников «Умная благотворительность» «Точка кипения — Якутск», г. Якутск, пр. Ленина 1, 2 этаж.

Вход свободный. Справки по телефону: 8(914) 275-99-41.

Справка:

Александр Гезалов — российский общественный деятель, публицист, эксперт Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, член Совета по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, Министерства образования России, помощник депутата Государственной думы Федерального собрания РФ Ольги Баталиной, директор социального Центра Святителя Тихона при Донском монастыре, выпускник советского детского дома, руководитель социальных проектов в Москве.

Официальные партнеры проекта:

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва)