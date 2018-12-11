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11 декабря 2018, 11:45
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Вниманию волонтеров и наставников! Приглашаем на встречу с легендарным Александром Гезаловым

Фонд «Семья для ребенка» приглашает 18-19 декабря волонтеров, наставников, специалистов и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на встречу с автором книги «Солёное детство» Александром ГЕЗАЛОВЫМ. 

ПРОГРАММА

образовательных мероприятий с участием Александра ГЕЗАЛОВА в г. Якутске, посвященных 5-летию Фонда «Семья для ребенка»

 

18 декабря

 

17.30-20.00

 Встреча с выпускниками организаций для детей-сирот «Честные разговоры»

 «Точка кипения-Якутск»,

г. Якутск, пр. Ленина, 1, 2 этаж.
19 декабря

 

14:00-16:00

 Конференция проектов «Внедрение технологии социального проектирования  в общественную и волонтерскую деятельность»

 Окружная Администрация города Якутска,

 г. Якутск, пр. Ленина 15, 2 этаж, актовый зал.
19 декабря

17.30-20.00

 Митап-встреча для волонтеров и наставников

«Умная благотворительность»

«Точка кипения — Якутск»,

г. Якутск, пр. Ленина 1, 2 этаж.

 

Вход свободный. Справки по телефону: 8(914) 275-99-41.

 

Справка:

Александр Гезалов — российский общественный деятель, публицист, эксперт Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, член Совета по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, Министерства образования России, помощник депутата Государственной думы Федерального собрания РФ Ольги Баталиной, директор социального Центра Святителя Тихона при Донском монастыре, выпускник советского детского дома, руководитель социальных проектов в Москве.

 

Официальные партнеры проекта:

 АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва)

Источник: Туяра КОНСТАНТИНОВА.
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