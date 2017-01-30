Вниманию владельцев нестационарных торговых объектов

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За период 2016 года Окружной администрацией города Якутска, администрациями Управ и Пригородов была проведена большая работа по упорядочению и заключению договоров на право размещения нестационарных торговых объектов на территории ГО «город Якутск».

По результатам проведенной работы договора заключены с владельцами 375 нестационарных объектов, которые включены в схему размещения НТО.

Из 542 нестационарных торговых объектов договора не заключены с 79 владельцами нестационарных торговых объектов по причине их задолженности по арендной плате за земельные участки, с 31 — по причине отсутствия НТО, с 15 — по причине расположения НТО на участках, не принадлежащих на праве собственности ГО «город Якутск», с 14 – по причине заключения договоров аренды земельных участков с ДИЗО сроком до 2018-2019 годов.

Все владельцы нестационарных торговых объектов, не заключивших договора по субъективным причинам в сроки установленные нормативными правовыми актами Окружной администрации города Якутска должны освободить земельные участки от нестационарных торговых объектов для дальнейшего их выставления на торги. Владельцы, не заключившие договора на право размещения нестационарных торговых объектов имеют право на общих основания принять участие в проводимых торгах.

Постановлением Окружной администрации города Якутска от 25 декабря 2015 года № 332п «Об утверждении Положения о заключении договоров на право размещения нестационарных торговых объектов на территории ГО «город Якутск» статьей 15 была предоставлена возможность владельцам незаконно установленных нестационарных торговых объектов легализоваться в течение 1 полугодия 2016 года. В 2016 году были заключены договора на право размещения НТО с 48 владельцами легализуемых объектов, которые в 2015 году были выявлены специалистами Управ и Пригородов по итогам инвентаризации, как незаконно установленные и включены в схему их размещения.

За 2016 год Управлением муниципального контроля совместно с Административной комиссией Окружной администрации города Якутска была проведена работа по вывозу незаконно установленных нестационарных объектов, не вошедших в схему размещения НТО по итогам инвентаризации. Всего за 2016 год было вывезено 71 НТО. В 2017 году данная работа будет продолжена, в связи с чем просим индивидуальных предпринимателей не устанавливать НТО, без принятия решения Комиссии по внесению изменений и дополнений в схему размещения НТО при Управлении архитектуры и градостроительной политики, согласования мест размещения с ресурсоснабжающими организациями и проведения торгов в соответствии с нормативными правовыми актами Окружной администрации города Якутска. При установке НТО без соблюдения процедуры их размещения, все объекты будут вывозиться, как незаконно установленные на территории ГО «город Якутск». Материальные затраты по вывозу НТО возлагаются на владельца объекта.

Уважаемые индивидуальные предприниматели!

Просим Вас, во избежание нарушений в части размещения нестационарных торговых объектов, изучать нормативные правовые акты Окружной администрации города Якутска по размещению НТО, которые публикуются в газете «Эхо столицы» и размещаются на официальном сайте www.якутск.рф.

Консультации по размещению НТО вы можете получить в Окружной администрации города Якутска по адресу: пр. Ленина, 15, кабинет 207 или по телефону 40:80:95.