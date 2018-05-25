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25 мая 2018, 15:10
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Вниманию строительных организаций Якутии

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» обращается всем строительным компаниям с призывом о помощи пострадавшим от весеннего паводка жителям республики. 

Этой весной стихия нанесла серьезный урон многим районам республики. Под угрозой наводнения до сих пор остаются некоторые населенные пункты. Правительством Республики Саха (Якутия), органами местного самоуправления пострадавших районов своевременно принимаются все необходимые меры по устранению последствий паводка. Однако, многие семьи, частично или даже полностью потерявшие свое имущество из-за наводнения, нуждаются сегодня даже в самом необходимом.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия власти, бизнеса и общества, способствующего установлению социального партнерства и гражданского общества, мы всегда поддерживаем и готовы помочь якутянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

По инициативе Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» совместно с общественной организацией «Лига отцов Якутии», политической партией «Единая Россия» с 25 мая 2018 г. с 9:00 до 18:00 по адресу  г. Якутск, Хатынг-Юряхское шоссе 9 км, 9/1, ООО СК «Северный дом», будет работать пункт приема благотворительной помощи строительными материалами на восстановление жилья, объектов инфраструктуры и оказание адресной помощи пострадавшим гражданам в виде продуктов питания и вещей первой необходимости. По всем вопросам обращайтесь по к.т. 89246602510 (Луковникова Галина Михайловна). 

А также для перечисления денежных средств Госкомитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)  открыт единый расчетный счет для перечисления безвозмездных поступлений (в т.ч. добровольных пожертвований) от физических и юридических лиц для муниципальных образований на восстановительные работы при ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера по следующим реквизитам:

УФК по РС (Я) (Госкомитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)) л/с 04162Ц60080

Отделение НБ Республики Саха (Якутия) г. Якутск

ИНН 1435252238

КПП 143501001

БИК 049805001

Расчетный счет 40101810100000010002

Код классификации дохода 911207 02030028000180 указать в поле 104 платежного поручения.

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Источник: Пресс-центр Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»
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