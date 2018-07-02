Вниманию собственников жилых помещений ТСЖ «Портовское»

Уважаемые собственники жилых помещений ТСЖ «Портовское»!

В соответствии с действующим законодательством с 1 августа 2018 г. ПАО «Якутскэнерго» переходит на прямые договоры с собственниками помещений ТСЖ «Портовское».

Для сверки данных о фактических показателях и приборах учета, а также заключения договоров собственникам жилых помещений необходимо обратиться в Центр обслуживания потребителей ПАО «Якутскэнерго» (ул. Ф. Попова, 21).

Необходимо представить следующие документы:

паспорт физического лица — владельца помещения;

правоустанавливающие документы на помещение (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, договор долевого участия и акт приема-передачи помещения, договор социального найма, иные документы);

квитанция о последней оплате за коммунальные услуги;

показания приборов учета горячей воды на 1 августа 2018 г. и паспорт счетчика;

документ, подтверждающий количество зарегистрированных граждан (справка о составе семьи).

Телефон контакт-центра ПАО «Якутскэнерго» 8-800-100-22-05, 498-498.

Решение о переходе на прямые договоры связано с наличием у ТСЖ «Портовское» задолженности перед ПАО «Якутскэнерго» за поставленные тепловую энергию и горячую воду.

Федеральный Закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», принятый 3 апреля 2018 года, предусматривает порядок перехода собственников многоквартирных домов на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Согласно этому документу ресурсоснабжающая организация, перед которой у исполнителя коммунальных услуг существует задолженность, вправе перейти на прямые расчеты с собственниками и нанимателями жилых помещений при соблюдении условий, предусмотренных законом.