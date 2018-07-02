Вниманию собственников жилых помещений ТСЖ «Портовское»

Уважаемые собственники жилых помещений ТСЖ «Портовское»!
В соответствии с действующим законодательством с 1 августа 2018 г. ПАО «Якутскэнерго» переходит на прямые договоры с собственниками помещений ТСЖ «Портовское».
Для сверки данных о фактических показателях и приборах учета, а также заключения договоров собственникам жилых помещений необходимо обратиться в Центр обслуживания потребителей ПАО «Якутскэнерго» (ул. Ф. Попова, 21).
Необходимо представить следующие документы:
- паспорт физического лица — владельца помещения;
- правоустанавливающие документы на помещение (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, договор долевого участия и акт приема-передачи помещения, договор социального найма, иные документы);
- квитанция о последней оплате за коммунальные услуги;
- показания приборов учета горячей воды на 1 августа 2018 г. и паспорт счетчика;
- документ, подтверждающий количество зарегистрированных граждан (справка о составе семьи).
Телефон контакт-центра ПАО «Якутскэнерго» 8-800-100-22-05, 498-498.
Решение о переходе на прямые договоры связано с наличием у ТСЖ «Портовское» задолженности перед ПАО «Якутскэнерго» за поставленные тепловую энергию и горячую воду.
Федеральный Закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», принятый 3 апреля 2018 года, предусматривает порядок перехода собственников многоквартирных домов на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Согласно этому документу ресурсоснабжающая организация, перед которой у исполнителя коммунальных услуг существует задолженность, вправе перейти на прямые расчеты с собственниками и нанимателями жилых помещений при соблюдении условий, предусмотренных законом.
Уважаемые читатели!
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