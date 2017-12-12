Вниманию предпринимателей

Уважаемые руководители крестьянских фермерских хозяйств, предприятий мясной и молочной переработки, оптово-розничных предприятий торговли, занятых оборотом поднадзорных госветнадзору грузов!

Окружная администрация города Якутска доводит до вашего сведения информацию о внедрении электронной ветеринарной сертификации в ФГИС «Меркурий».

В связи с внесением изменений в Закон РФ «О ветеринарии» от 13 июля 2015 года № 243-ФЗ с 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов будет осуществляться в электронном виде.

Целью создания электронной ветеринарной сертификации (далее – ЭВС) является:

— сокращение времени на оформление ВСД за счет автоматизации данного процесса;

— автоматический учет поступившего и убывшего объема продукции на предприятии;

— возможность отслеживания перемещения партии груза по территории РФ с учетом ее дробления;

— снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на оформление ВСД за счет защищенных бумажных бланков ВСД электронными версиями;

— минимизация человеческих ошибок, благодаря наличию готовых форм для ввода информации, а также проверки вводимых пользователем данных;

— создание единой централизованной базы данных для быстрого доступа к актуальной информации, для формирования отчетов, поиска и анализа информации.

С 1 января 2018 года оформление ВСД в электронном виде будет обязательна, в связи с чем необходимо получить доступ в ФГИС «Меркурий».

Не получившим доступ в ФГИС «Меркурий» хозяйствующим субъектам будет отказано в оформлении ВСД, а все попытки оборота их продукции вне ЭВС станут нарушениями Приказа Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях». Выявленные нарушения будут пресекаться административными мерами согласно ст. 10.8. КоАП РФ.