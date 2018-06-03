Вниманию населения! В Якутске ожидается гроза и сильный ветер

Якутское управление гидрометерологии и мониторинга окружающей среды сообщает о высокой степени вероятности возникновения ЧС и аварийных ситуаций в ближайшие сутки, в результате прогнозируемых гроз и порывов ветра на территории 11 районов республики и городского округа «город Якутск».

По прогнозу на 3 июня в окрестностях города Якутска ожидается северо-западный ветер с порывами 5-10 м/с,местами порывы ветра могут усилиться до 10-15 м/с.

Температура воздуха в ночное время будет составлять +2+7С, днем +15+20С.