Вниманию многодетных семей, получивших схемы расположения земельного участка путем жеребьевки в период с 2012 по 2015 гг.

Окружная администрация города Якутска сообщает, что многодетным семьям, получившим схемы расположения земельных участков на территории города Якутска путем жеребьевки в период с 2012 по 2015 гг., необходимо до 01 апреля 2017 г. провести в отношении выделенного земельного участка кадастровые работы для последующего оформления прав на земельный участок. Порядок кадастровых работ установлен Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».
В случае невыполнения процедуры выданные схемы будут аннулированы в соответствии с Приказом № 62п от 07 октября 2016 года.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-(4112)-42-81-87. Прием граждан осуществляется каждый понедельник с 15-00 до 18-00 ч. в МКУ «Агентство земельных отношений» по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 313А.
Список граждан, не указавших контактные данные:
|с. Кильдямцы, М-9
|ФИО
|Дмитриев Р.Д.
|Кривогорницына С.Е.
|Кувшинова Д.Ю.
|Платонова Л. Н.
|Стрекаловская Т.А.
|Петрова А.Н.
|Самсонов В.П.
|Софронеева М. В.
|с. Кильдямцы, М-7
|ФИО
|Захарова Н.Н.
|Кугаевский С.И.
|Сидоров Н.П.
|Троев Л.К.
|Тухватулина В.И.
|Маганский тр, 8 км
|ФИО
|Винокурова Я.Ю.
|с. Табага, М-10
|ФИО
|Попов И.И.
|Птицына М.С.
|Петрова Е.Д.
|Павлова Р.И.
|Табага, М-11
|ФИО
|Слепцов С.И.
|Намский тр., 17 км., М-18
|ФИО
|Иванова З.В.
|Скрябин Д.П.
|Хисамов М.М.
|Сивцев А.Н.
|Михайлова А.А.
|Чириков А.П.
|Ложкин Н.Н.
|Сивцев Е.И.
|Данилов М.М.
|Борцевский В.В.
|Баишева Н.А.
|Спиридонов В.В.
|Гаврильев А.М.
|Тобоков В.В.
|Шевченко А.В.
|Однокопылов А.А.
|Антонов А.Н.
|Буслоева Е.С.
|Бурнашов И.И.
|Евстафиев Ю.П.
|Каргова Н.В.
|Эверстов В.К.
|Кочетов А.В.
|Птицына М.С.
|Ширяев С.В.
|Дягтерева Л.Е.
|Лузин И.К.
|Решетникова С.И.
|Марков Э.С.
|Андросов А.П.
|Кожин А.Ю.
|Диодорова Л.Н.
|Васильева А.В.
|Подголова С.Н.
|Заболотная Е.Ю.
|Харабынова В.П.
|Дыраков Л.С.
|с. Хатассы, М17/1
|ФИО
|Слепцова Н.А.
|Ковлекова Т.А.
|Мордискина А.Н.
|с. Маган
|ФИО
|Гричуха В.С.
|Гричуха Н.А.
|Гаврильева Л.В.
|Меняева А.А.
|Ошолова Е.М.
|с. Хатассы, М6
|ФИО
|Петухов Е.В.
|Попова Е.М.
|Аммосова С.М.
|Степанова М.А.
|Корнин П.Н.
|Харитонова З.В.
|с. Хатассы, М5
|ФИО
|Софронова Е.М.
|Флегонтова А.В.
|Ефимов А.Н.
|Федоров А.П.
|с. Хатассы, М4
|ФИО
|Бурнашев П.В.
|Старостина З.И.
|Луковцев В.Е.
|Другина А.В.
|Герасимова Э.В.
|Федоров В.В.
|Юмшанов В.М.
|Еттянова А.Е.
|Бурнашева А.А.
|Иванова В.Н.
|Гаврильев П.Ф.
|Брагина С.В.
|Протодьяконов Г.Н.
|Борисов П.П.
|Коротких В.И.
|с. Хатассы, М16
|ФИО
|Васильева А.В.
|Босикова М.М.
|Готовцев И.И.
|Кудякова А.Ю.
|Местников В.В.
|Васильев Г.И.
|Реймер Н.В.
|Вешникова З.Д.
|Малыгина Т.С.
|Багынанова С.И.
|Шадрина О.А.
|Алексеев Н.Н.
|Павлов Н.В.
|Моисеева Д.Я.
|Уаров Н.В.
|Хатассы, М3
|ФИО
|Вешникова З.Д.
|Мисеева Д.Я.
|Старостина К.Т.
|Маччасынов Д.В.
|Хатассы, М14
|ФИО
|Шестаков С.Н.
|Хатассы, М15
|ФИО
|Адамова А.С.
|Поротов М.А.
|Шестаков С.Н.
|Сыромятников И.Е.
|Хатассы, М17
|ФИО
|Татаринов К.И.
|Сидорова Ю.В.
|Бурнашев В.В.
|Слепцов И.Г.
|Афанасьев С.С.
|Табага, М12
|ФИО
|Асомеев Э.В.
|Николаев В.Т.
|Александрова Т.Е.
|Пестрякова Л.В.
|Кильдямцы, М8
|ФИО
|Федорова Ф.С.
|Петрова Е.Д.
|Апсентов м.А.
|Перевалова С.Н.
|Панов Н.И.
|Кононов Д.И.
|Сысолятин Е.Г.
|Намский тр., 17 км., М21
|ФИО
|Андреев А.М.
|Никифоров А.Ю.
|Сыромятников В.В.
|Музабеков Н.б.
|Томский Л.Д.
|Старостина С.Д.
|Петрова О.В.
|Шарипов Р.А.
|Данченко В.Е.
|Меньшеника С.В.
|Фомин В.В.
|Григорьев С.Н.
|Ахмедова О.А.
|Кармаданова Л.в.
|Савинкова М.В.
|Неустроева Л.Е.
|Алинина К.М.
|Татаринова М.С.
|Шергина А.М.
|Хлебников В.А.
|Макаров А.Д.
|Ивкина Н.В.
|Ушакова Э.В.
|Абубакарова Р.М.
|Макарова Н.В.
|Тойнина М.С.
|Ермолаенко Н.В.
|Сергучева В.С.
|Джигнаева Ф.А.
|Васильева Е.П.
|Григорьева Л.Б.
|Николаев К.К.
|Пилипенко Л.Д.
|Кузьмина М.С.
|Фролова Т.Ф.
|Баева В.И.
|Прокопьева Я.А.
|Григорьева М.С.
|Щукина Л.П.
|Никифоров А.П.
|Анисимов Г.А.
|Постников Н.Г.
|Перфильцева Е.В.
|Степанова Е.А.
|Корякина Т.И.
|Иванова Н.Н.
|Осипова С.Х.
|Готовцев А.А.
|Иванова М.О.
|Пудова А.С.
|Макарова Ж.С.
|Намский тр., 17 км, М-20
|ФИО
|Шадрина Л.И.
|Папоян М.Ф.
|Пухов Д.А.
|Филиппов Н.Ф.
|Литвинцева Е.В.
|Зайцев В.Ю.
|Анисимов В.Б.
|Кутуков И.И.
|Учкемпирова Г.К.
|Варламова Д.В.
|Дьячковская И.А.
|Атткуров Б.П.
|Ноговицына А.С.
|Филлипова Н.А.
|Кожулова С.Р.
|Оконосова Т.И.
|Пудова М.Н.
|Попов Г.Е.
|Макарова П.С.
|Желобцова А.С.
|Барашкова М.Л.
|Мордосов Д.С.
|Протопопов С.В.
|Павлова С.Н.
|Сергучева А.И.
|Горохов В.К.
|Николаева М.И.
|Понамарев К.М.
|Брагина Е.с.
|Необутов А.И.
|Луковцева Е.Н.
|Батырова Р.Н.
|Христофорова В.М.
|Шарина У.Н.
|Климентова С.А.
|Александрова А.Н.
|Чистоедов Д.В.
|Александрова А.И.
|Табаранова М.С.
|Исманалиева С.А.
|Готовцева А.В.
|Чемезова С.А.
|Попов Ф.Г.
|Горкун С.А.
|Хатассы, М-2
|ФИО
|Мохов К.А.
|Попов В.С.
|Таппыров В.М.
|Дмитриева Т.В.
|Зияев Д.М.
|Дьячковский В.Д.
|Марьянов А.Н.
|Ялнышева О.А.
|Гомбоева В.В.
|Нигюрова С.И.
|Дьячковский А.Г.
|Тулагино-Сырдах, М23
|ФИО
|Неустроев И.К.
|Федорова О.И.
|Тулагино-Сырдах, М25
|ФИО
|Алексеева П.В.
|Тулагино-Сырдах, М26
|ФИО
|Софронова Т.И.
|Намский тр., 17 км., М22
|ФИО
|Бакушина Р.С.
|Титов Н.Н.
|Чукров С.С.
|Яковленко Л.Н.
|Афанасьева Е.С.
|Елова А.С.
|Алексеев В.Я.
|Пахомова Л.Л.
|Сергучев В.Ф.
|Ефимова Н.И.
|Копполова О.М.
|Давыдова В.И.
|Николаев С.С.
|Стручков М.В.
|Бекянова Т.П.
|Абдуллаханов Д.А.
|Тангиева Л.Х.
|Карпова М.И.
|Шарипова Л.И.
|Огоюшкина О.А.
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