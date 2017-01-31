ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.01.2017, 18:23
Экономика
В Закон о госбюджете-2017 внесены изменения
31.01.2017, 18:18
Экономика
263 млн рублей должны Якутскэнерго исполнители коммунальных услуг
31.01.2017, 18:13
Столица
Вниманию многодетных семей, получивших схемы расположения земельного участка путем жеребьевки в период с 2012 по 2015 гг.
31.01.2017, 18:07
Республика
В АО «Сахаэнерго» на выгодных условиях требуются водители
31.01.2017, 18:05
Столица
Библиотека «Встреча» — центр общественных инициатив в Мархе
31.01.2017, 17:35
Экономика
Охотские теплоэнергетики подарили местным жителям две ледовые площадки
31.01.2017, 17:28
Столица
Аэропорт Якутск: Автобус № 3 будет заезжать на привокзальную площадь и доезжать до грузового терминала
31.01.2017, 17:21
Столица
Мархинская молодежь начала акцию «Помоги ветерану»!
31.01.2017, 17:15
Республика
МЧС республики продолжает месячник безопасности на водных объектах
31.01.2017, 17:11
Общество
Награждения за вклад в развитие республики
31.01.2017, 16:53
Происшествия
Убийство кредитора
31.01.2017, 16:30
Столица
В Якутске стартует IX городская Спартакиада инвалидов
31.01.2017, 16:05
Общество
Управление госалкогольконтроля: антиалкогольная политика положительно повлияла на 46% населения
31.01.2017, 16:04
Политика
Новое кадровое назначение
31.01.2017, 15:40
Столица
Координационный совет по предпринимательству встретился с журналистами
31.01.2017, 15:36
Культура & Образование
Бриллиантовый цирк: Сергей Расторгуев — самый лучший в мире директор!
31.01.2017, 15:20
Столица
Айсен Николаев — лидер медиарейтинга за 2016 год
31.01.2017, 15:10
Республика
В Сахаэнерго для доставки топлива в северные районы требуется автотранспорт
31.01.2017, 15:05
Столица
Экстра
Изменения в маршруте автобуса №3
31.01.2017, 14:58
Происшествия
МЧС: рекомендации любителям подледной рыбалки
31.01.2017, 14:51
Происшествия
Соцсеть послужила средством похищения денег у студентки
31.01.2017, 14:51
Красота & Здоровье
Высокотехнологичная медицинская помощь может быть оказана и в Якутске
31.01.2017, 14:14
Происшествия
Мошенник обворовал якутянина через поддельную страницу магазина
31.01.2017, 14:09
Экономика
Теплоэнергосервис – лучший поставщик услуг 2016 года
31.01.2017, 13:57
Культура & Образование
Эксклюзив
«Ласточки» из «Кустука» стали лауреатами международного конкурса «Салют талантов»
31.01.2017, 13:31
Общество
Эксклюзив
Издатель Городецкий: Деятельность Почты — полный бес#$%дел!
31.01.2017, 13:12
Политика
Экстра
Отставка и назначение
31.01.2017, 12:00
Экономика
Фонд капремонта призывает собственников своевременно оплачивать взносы
31.01.2017, 11:51
Политика
Экстра
Глава Якутии поручил проверить массовую командировку госслужащих в Красноярск
31.01.2017, 11:32
Экономика
Якутскэнерго: в прошлом году возвращено 1 млрд 315 млн рублей
31.01.2017, 11:15
Происшествия
В Якутии пенсионеры возмущены работой почты
31.01.2017, 11:14
Общество
Сегодня день рождения руководителей и продюсера
31.01.2017, 10:28
Столица
В Якутске построят вторую очередь круглогодичной теплицы
31.01.2017, 10:14
Происшествия
В Якутии обидели учителей
31.01.2017, 9:15
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
30.01.2017, 23:16
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Сергей Ларионов: Навигация-2016 характеризовалась беспрецедентно сложной гидрологической обстановкой в верховьях Лены
30.01.2017, 22:08
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Кирилл Алексеев: Произошла ошибка
30.01.2017, 19:56
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Упс в «Сахамедиа». Газеты «Якутия» и «Саха сирэ» поймали на незаконных делах?
30.01.2017, 18:34
Столица
В Якутске обсуждены вопросы незаконной предпринимательской деятельности
30.01.2017, 18:15
Культура & Образование
Афиша
Arco ARTico приглашает отметить 5-летний юбилей!
30.01.2017, 18:08
Экология
Отбор участников для форума «Арктика. Сделано в России» состоялся
30.01.2017, 18:02
Общество
Юбилей выдающегося североведа академика Василия Роббека
30.01.2017, 17:47
Культура & Образование
Музыкальное сообщество Якутии приветствовало книгу о Февронии Баишевой
30.01.2017, 17:27
Столица
Вниманию владельцев нестационарных торговых объектов
30.01.2017, 17:16
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В Октябрьском округе проходят мастер-классы для пенсионеров
30.01.2017, 16:53
Общество
Закон о госбюджете 2017 нарушает конституционные права сирот
30.01.2017, 16:42
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У жителей микрорайонов 202 и 203 г.Якутск изъято 18 единиц оружия 
30.01.2017, 16:36
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Предварительные итоги газификации Якутии за 2016 год
30.01.2017, 16:31
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Не позднее 1 февраля организации должны отчитаться за транспорт и землю
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Столица
31 января 2017, 18:13
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Вниманию многодетных семей, получивших схемы расположения земельного участка путем жеребьевки в период с 2012 по 2015 гг.

Окружная администрация города Якутска сообщает, что многодетным семьям, получившим схемы расположения земельных участков на территории города Якутска путем жеребьевки в период с 2012 по 2015 гг., необходимо до 01 апреля 2017 г. провести в отношении выделенного земельного участка кадастровые работы для последующего оформления прав на земельный участок. Порядок кадастровых работ установлен Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

В случае невыполнения процедуры выданные схемы будут аннулированы в соответствии с Приказом № 62п от 07 октября 2016 года.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8-(4112)-42-81-87. Прием граждан осуществляется каждый понедельник с 15-00 до 18-00 ч. в МКУ «Агентство земельных отношений» по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 313А.

Список граждан, не указавших контактные данные:

 

с. Кильдямцы, М-9
ФИО
Дмитриев Р.Д.
Кривогорницына С.Е.
Кувшинова Д.Ю.
Платонова Л. Н.
Стрекаловская Т.А.
Петрова А.Н.
Самсонов В.П.
Софронеева М. В.
с. Кильдямцы, М-7
ФИО
Захарова Н.Н.
Кугаевский С.И.
Сидоров Н.П.
Троев Л.К.
Тухватулина В.И.
Маганский тр, 8 км
ФИО
Винокурова Я.Ю.
с. Табага, М-10
ФИО
Попов И.И.
Птицына М.С.
Петрова Е.Д.
Павлова Р.И.
Табага, М-11
ФИО
Слепцов С.И.
Намский тр., 17 км., М-18
ФИО
Иванова З.В.
Скрябин Д.П.
Хисамов М.М.
Сивцев А.Н.
Михайлова А.А.
Чириков А.П.
Ложкин Н.Н.
Сивцев Е.И.
Данилов М.М.
Борцевский В.В.
Баишева Н.А.
Спиридонов В.В.
Гаврильев А.М.
Тобоков В.В.
Шевченко А.В.
Однокопылов А.А.
Антонов А.Н.
Буслоева Е.С.
Бурнашов И.И.
Евстафиев Ю.П.
Каргова Н.В.
Эверстов В.К.
Кочетов А.В.
Птицына М.С.
Ширяев С.В.
Дягтерева Л.Е.
Лузин И.К.
Решетникова С.И.
Марков Э.С.
Андросов А.П.
Кожин А.Ю.
Диодорова Л.Н.
Васильева А.В.
Подголова С.Н.
Заболотная Е.Ю.
Харабынова В.П.
Дыраков Л.С.
с. Хатассы, М17/1
ФИО
Слепцова Н.А.
Ковлекова Т.А.
Мордискина А.Н.
с. Маган
ФИО
Гричуха В.С.
Гричуха Н.А.
Гаврильева Л.В.
Меняева А.А.
Ошолова Е.М.
с. Хатассы, М6
ФИО
Петухов Е.В.
Попова Е.М.
Аммосова С.М.
Степанова М.А.
Корнин П.Н.
Харитонова З.В.
с. Хатассы, М5
ФИО
Софронова Е.М.
Флегонтова А.В.
Ефимов А.Н.
Федоров А.П.
с. Хатассы, М4
ФИО
Бурнашев П.В.
Старостина З.И.
Луковцев В.Е.
Другина А.В.
Герасимова Э.В.
Федоров В.В.
Юмшанов В.М.
Еттянова А.Е.
Бурнашева А.А.
Иванова В.Н.
Гаврильев П.Ф.
Брагина С.В.
Протодьяконов Г.Н.
Борисов П.П.
Коротких В.И.
с. Хатассы, М16
ФИО
Васильева А.В.
Босикова М.М.
Готовцев И.И.
Кудякова А.Ю.
Местников В.В.
Васильев Г.И.
Реймер Н.В.
Вешникова З.Д.
Малыгина Т.С.
Багынанова С.И.
Шадрина О.А.
Алексеев Н.Н.
Павлов Н.В.
Моисеева Д.Я.
Уаров Н.В.
Хатассы, М3
ФИО
Вешникова З.Д.
Мисеева Д.Я.
Старостина К.Т.
Маччасынов Д.В.
Хатассы, М14
ФИО
Шестаков С.Н.
Хатассы, М15
ФИО
Адамова А.С.
Поротов М.А.
Шестаков С.Н.
Сыромятников И.Е.
Хатассы, М17
ФИО
Татаринов К.И.
Сидорова Ю.В.
Бурнашев В.В.
Слепцов И.Г.
Афанасьев С.С.
Табага, М12
ФИО
Асомеев Э.В.
Николаев В.Т.
Александрова Т.Е.
Пестрякова Л.В.
Кильдямцы, М8
ФИО
Федорова Ф.С.
Петрова Е.Д.
Апсентов м.А.
Перевалова С.Н.
Панов Н.И.
Кононов Д.И.
Сысолятин Е.Г.
Намский тр., 17 км., М21
ФИО
Андреев А.М.
Никифоров А.Ю.
Сыромятников В.В.
Музабеков Н.б.
Томский Л.Д.
Старостина С.Д.
Петрова О.В.
Шарипов Р.А.
Данченко В.Е.
Меньшеника С.В.
Фомин В.В.
Григорьев С.Н.
Ахмедова О.А.
Кармаданова Л.в.
Савинкова М.В.
Неустроева Л.Е.
Алинина К.М.
Татаринова М.С.
Шергина А.М.
Хлебников В.А.
Макаров А.Д.
Ивкина Н.В.
Ушакова Э.В.
Абубакарова Р.М.
Макарова Н.В.
Тойнина М.С.
Ермолаенко Н.В.
Сергучева В.С.
Джигнаева Ф.А.
Васильева Е.П.
Григорьева Л.Б.
Николаев К.К.
Пилипенко Л.Д.
Кузьмина М.С.
Фролова Т.Ф.
Баева В.И.
Прокопьева Я.А.
Григорьева М.С.
Щукина Л.П.
Никифоров А.П.
Анисимов Г.А.
Постников Н.Г.
Перфильцева Е.В.
Степанова Е.А.
Корякина Т.И.
Иванова Н.Н.
Осипова С.Х.
Готовцев А.А.
Иванова М.О.
Пудова А.С.
Макарова Ж.С.
Намский тр., 17 км, М-20
ФИО
Шадрина Л.И.
Папоян М.Ф.
Пухов Д.А.
Филиппов Н.Ф.
Литвинцева Е.В.
Зайцев В.Ю.
Анисимов В.Б.
Кутуков И.И.
Учкемпирова Г.К.
Варламова Д.В.
Дьячковская И.А.
Атткуров Б.П.
Ноговицына А.С.
Филлипова Н.А.
Кожулова С.Р.
Оконосова Т.И.
Пудова М.Н.
Попов Г.Е.
Макарова П.С.
Желобцова А.С.
Барашкова М.Л.
Мордосов Д.С.
Протопопов С.В.
Павлова С.Н.
Сергучева А.И.
Горохов В.К.
Николаева М.И.
Понамарев К.М.
Брагина Е.с.
Необутов А.И.
Луковцева Е.Н.
Батырова Р.Н.
Христофорова В.М.
Шарина У.Н.
Климентова С.А.
Александрова А.Н.
Чистоедов Д.В.
Александрова А.И.
Табаранова М.С.
Исманалиева С.А.
Готовцева А.В.
Чемезова С.А.
Попов Ф.Г.
Горкун С.А.
Хатассы, М-2
ФИО
Мохов К.А.
Попов В.С.
Таппыров В.М.
Дмитриева Т.В.
Зияев Д.М.
Дьячковский В.Д.
Марьянов А.Н.
Ялнышева О.А.
Гомбоева В.В.
Нигюрова С.И.
Дьячковский А.Г.
Тулагино-Сырдах, М23
ФИО
Неустроев И.К.
Федорова О.И.
Тулагино-Сырдах, М25
ФИО
Алексеева П.В.
Тулагино-Сырдах, М26
ФИО
Софронова Т.И.
Намский тр., 17 км., М22
ФИО
Бакушина Р.С.
Титов Н.Н.
Чукров С.С.
Яковленко Л.Н.
Афанасьева Е.С.
Елова А.С.
Алексеев В.Я.
Пахомова Л.Л.
Сергучев В.Ф.
Ефимова Н.И.
Копполова О.М.
Давыдова В.И.
Николаев С.С.
Стручков М.В.
Бекянова Т.П.
Абдуллаханов Д.А.
Тангиева Л.Х.
Карпова М.И.
Шарипова Л.И.
Огоюшкина О.А.

 

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Источник: Якутск.рф
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