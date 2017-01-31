Вниманию многодетных семей, получивших схемы расположения земельного участка путем жеребьевки в период с 2012 по 2015 гг.

Окружная администрация города Якутска сообщает, что многодетным семьям, получившим схемы расположения земельных участков на территории города Якутска путем жеребьевки в период с 2012 по 2015 гг., необходимо до 01 апреля 2017 г. провести в отношении выделенного земельного участка кадастровые работы для последующего оформления прав на земельный участок. Порядок кадастровых работ установлен Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

В случае невыполнения процедуры выданные схемы будут аннулированы в соответствии с Приказом № 62п от 07 октября 2016 года.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8-(4112)-42-81-87. Прием граждан осуществляется каждый понедельник с 15-00 до 18-00 ч. в МКУ «Агентство земельных отношений» по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 313А.

Список граждан, не указавших контактные данные:

с. Кильдямцы, М-9 ФИО Дмитриев Р.Д. Кривогорницына С.Е. Кувшинова Д.Ю. Платонова Л. Н. Стрекаловская Т.А. Петрова А.Н. Самсонов В.П. Софронеева М. В. с. Кильдямцы, М-7 ФИО Захарова Н.Н. Кугаевский С.И. Сидоров Н.П. Троев Л.К. Тухватулина В.И. Маганский тр, 8 км ФИО Винокурова Я.Ю. с. Табага, М-10 ФИО Попов И.И. Птицына М.С. Петрова Е.Д. Павлова Р.И. Табага, М-11 ФИО Слепцов С.И. Намский тр., 17 км., М-18 ФИО Иванова З.В. Скрябин Д.П. Хисамов М.М. Сивцев А.Н. Михайлова А.А. Чириков А.П. Ложкин Н.Н. Сивцев Е.И. Данилов М.М. Борцевский В.В. Баишева Н.А. Спиридонов В.В. Гаврильев А.М. Тобоков В.В. Шевченко А.В. Однокопылов А.А. Антонов А.Н. Буслоева Е.С. Бурнашов И.И. Евстафиев Ю.П. Каргова Н.В. Эверстов В.К. Кочетов А.В. Птицына М.С. Ширяев С.В. Дягтерева Л.Е. Лузин И.К. Решетникова С.И. Марков Э.С. Андросов А.П. Кожин А.Ю. Диодорова Л.Н. Васильева А.В. Подголова С.Н. Заболотная Е.Ю. Харабынова В.П. Дыраков Л.С. с. Хатассы, М17/1 ФИО Слепцова Н.А. Ковлекова Т.А. Мордискина А.Н. с. Маган ФИО Гричуха В.С. Гричуха Н.А. Гаврильева Л.В. Меняева А.А. Ошолова Е.М. с. Хатассы, М6 ФИО Петухов Е.В. Попова Е.М. Аммосова С.М. Степанова М.А. Корнин П.Н. Харитонова З.В. с. Хатассы, М5 ФИО Софронова Е.М. Флегонтова А.В. Ефимов А.Н. Федоров А.П. с. Хатассы, М4 ФИО Бурнашев П.В. Старостина З.И. Луковцев В.Е. Другина А.В. Герасимова Э.В. Федоров В.В. Юмшанов В.М. Еттянова А.Е. Бурнашева А.А. Иванова В.Н. Гаврильев П.Ф. Брагина С.В. Протодьяконов Г.Н. Борисов П.П. Коротких В.И. с. Хатассы, М16 ФИО Васильева А.В. Босикова М.М. Готовцев И.И. Кудякова А.Ю. Местников В.В. Васильев Г.И. Реймер Н.В. Вешникова З.Д. Малыгина Т.С. Багынанова С.И. Шадрина О.А. Алексеев Н.Н. Павлов Н.В. Моисеева Д.Я. Уаров Н.В. Хатассы, М3 ФИО Вешникова З.Д. Мисеева Д.Я. Старостина К.Т. Маччасынов Д.В. Хатассы, М14 ФИО Шестаков С.Н. Хатассы, М15 ФИО Адамова А.С. Поротов М.А. Шестаков С.Н. Сыромятников И.Е. Хатассы, М17 ФИО Татаринов К.И. Сидорова Ю.В. Бурнашев В.В. Слепцов И.Г. Афанасьев С.С. Табага, М12 ФИО Асомеев Э.В. Николаев В.Т. Александрова Т.Е. Пестрякова Л.В. Кильдямцы, М8 ФИО Федорова Ф.С. Петрова Е.Д. Апсентов м.А. Перевалова С.Н. Панов Н.И. Кононов Д.И. Сысолятин Е.Г. Намский тр., 17 км., М21 ФИО Андреев А.М. Никифоров А.Ю. Сыромятников В.В. Музабеков Н.б. Томский Л.Д. Старостина С.Д. Петрова О.В. Шарипов Р.А. Данченко В.Е. Меньшеника С.В. Фомин В.В. Григорьев С.Н. Ахмедова О.А. Кармаданова Л.в. Савинкова М.В. Неустроева Л.Е. Алинина К.М. Татаринова М.С. Шергина А.М. Хлебников В.А. Макаров А.Д. Ивкина Н.В. Ушакова Э.В. Абубакарова Р.М. Макарова Н.В. Тойнина М.С. Ермолаенко Н.В. Сергучева В.С. Джигнаева Ф.А. Васильева Е.П. Григорьева Л.Б. Николаев К.К. Пилипенко Л.Д. Кузьмина М.С. Фролова Т.Ф. Баева В.И. Прокопьева Я.А. Григорьева М.С. Щукина Л.П. Никифоров А.П. Анисимов Г.А. Постников Н.Г. Перфильцева Е.В. Степанова Е.А. Корякина Т.И. Иванова Н.Н. Осипова С.Х. Готовцев А.А. Иванова М.О. Пудова А.С. Макарова Ж.С. Намский тр., 17 км, М-20 ФИО Шадрина Л.И. Папоян М.Ф. Пухов Д.А. Филиппов Н.Ф. Литвинцева Е.В. Зайцев В.Ю. Анисимов В.Б. Кутуков И.И. Учкемпирова Г.К. Варламова Д.В. Дьячковская И.А. Атткуров Б.П. Ноговицына А.С. Филлипова Н.А. Кожулова С.Р. Оконосова Т.И. Пудова М.Н. Попов Г.Е. Макарова П.С. Желобцова А.С. Барашкова М.Л. Мордосов Д.С. Протопопов С.В. Павлова С.Н. Сергучева А.И. Горохов В.К. Николаева М.И. Понамарев К.М. Брагина Е.с. Необутов А.И. Луковцева Е.Н. Батырова Р.Н. Христофорова В.М. Шарина У.Н. Климентова С.А. Александрова А.Н. Чистоедов Д.В. Александрова А.И. Табаранова М.С. Исманалиева С.А. Готовцева А.В. Чемезова С.А. Попов Ф.Г. Горкун С.А. Хатассы, М-2 ФИО Мохов К.А. Попов В.С. Таппыров В.М. Дмитриева Т.В. Зияев Д.М. Дьячковский В.Д. Марьянов А.Н. Ялнышева О.А. Гомбоева В.В. Нигюрова С.И. Дьячковский А.Г. Тулагино-Сырдах, М23 ФИО Неустроев И.К. Федорова О.И. Тулагино-Сырдах, М25 ФИО Алексеева П.В. Тулагино-Сырдах, М26 ФИО Софронова Т.И. Намский тр., 17 км., М22 ФИО Бакушина Р.С. Титов Н.Н. Чукров С.С. Яковленко Л.Н. Афанасьева Е.С. Елова А.С. Алексеев В.Я. Пахомова Л.Л. Сергучев В.Ф. Ефимова Н.И. Копполова О.М. Давыдова В.И. Николаев С.С. Стручков М.В. Бекянова Т.П. Абдуллаханов Д.А. Тангиева Л.Х. Карпова М.И. Шарипова Л.И. Огоюшкина О.А.