Вниманию грибников и ягодников! Что делать, если вы заблудились в лесу

Служба спасения рекомендует:

Если вы заблудились, не паникуйте. Успокойтесь, постарайтесь воссоздать свой маршрут. Если не получится определить направление, попробуйте отыскать реку или ручей и старайтесь держаться их — это хорошие ориентиры. Если вам удалось выйти на любую проезжую дорогу или линию электропередач, не покидайте их.

Перед походом в лес на смартфоне откройте приложение «Google Карты» (на айфоне — Карты), ознакомьтесь подробно с картой местности (тем самым ваш телефон сохранит данные местности). Для андроида включите GPS(кнопка включения находится в верхней шторке, для того чтобы вытащить шторку проведите по экрану сверху вниз), на айфоне GPS включен по умолчанию.

Вблизи населенных пунктов есть сотовая связь не забывайте об этом. для определения своего местоположения при наличии смартфона на андроиде или айфоне надо сделать следующее:

1.Выйти на открытое место.

Откройте приложение «Google Карты» (на айфоне — Карты) оно предустановленно по умолчанию. 3. Ваше местоположение появится на карте, для этого нажмите на точку и удерживайте, пока не появится маркер. 4. Координаты появятся в окне на андроиде в верхней части, на айфоне внизу в формате: андроиде — 62.0375958, 129.74369918, на айфоне — 62.0375, 129.7436 (проведите пальцем по экрану вверх).

Звоните и эти координаты передайте спасательным службам.

Тел. оперативного дежурного Службы спасения Якутии

(4112) 45-90-19 , 40-56-22 или 101

Не волнуйтесь, если поймете, что начнете кружить. Это называется «фокусом правой ноги». Один шаг у людей всегда короче другого. Как бы вы не старались идти прямо, вас обязательно будет заносить в сторону. В горах петля будет короче, на равнине — длиннее.

Поэтому не стоит, сделав один круг, делать второй и третий. Лучше остановиться, зажечь дымный костер соблюдая правила пожарной безопасности и ждать помощи.

Собираясь в лес, предупредите родственников и знакомых, в каком направлении вы идете, и старайтесь не менять намеченного маршрута.

Надевайте одежду поярче и выбирайте тару для лесных даров заметных расцветок — так вы будете выделяться на фоне зелени. А также постарайтесь, чтоб у вас всегда с собой были: вода, спички, соль, перочинный ножик и часы — они вам пригодятся.

Если же у вас нет ни спичек, ни компаса, ни элементарных знаний по определению направления, то не плутайте — вы лишь впустую потратите драгоценную энергию, а оставайтесь на одном месте — вас так скорее отыщут.