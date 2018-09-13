Внимание! Ведется набор в секцию по спортивной гимнастике

Уважаемые родители!
Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок был ловким и быстрым, гибким и пластичным, сильным не только физически, но и духом, то мы ждем вас в нашей секции по спортивной гимнастике.
21 сентября в Детской юношеской спортивной школе №1 состоится отбор девочек 2011-2013 годов рождения.
Требования: невысокий рост, спортивное, стройное телосложение.
Занятия бесплатные.
Приходите 21 сентября в 17.00 часов по адресу:
г. Якутск, ул. Дзержинского, 5/1. Зал гимнастики.
Справки по тел.: 34-04-18
Источник: Соб. инф.
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