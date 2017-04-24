Внимание строителям: скоро III Республиканские соревнования по спортинг-компакту

Уважаемые строители, 29 апреля 2017 года в спортивно-стрелковом комплексе «Бэргэн» по адресу: г. Якутск, Маганский тракт 6 км., состоятся III-и Республиканские соревнования по спортинг-компакту в личном первенстве среди работников строительной отрасли Якутии. Начало в 9:00.
ПОЛОЖЕНИЕ
Классификация соревнования: СПК-2 Спортинг-компакт (25 мишеней).
Организаторами соревнований являются:
— Ассоциация «Союз строителей Якутии»;
— ООО «Спортинг»;
— Федерация спортинга РС (Я).
Требования к участникам соревнования и условия их допуска:
3.1. В соревновании принимают участие все желающие работники строительной отрасли Якутии;
3.2. Для регистрации в качестве участника соревнований предоставляется заверенная копия трудовой книжки (справка кадровой службы);
3.3. Участники, имеющие спортивные звания кандидата в мастера спорта, мастера спорта и мастера спорта международного класса по стендовой стрельбе и спортингу участвуют вне зачета;
3.4. К соревнованиям допускаются спортсмены, внесшие стартовый взнос на участие;
3.5. Стартовый взнос составляет 6 000 (шесть тысяч) руб.
Обязательным условием участия в соревнованиях – наличие собственного (документ удостоверяющий разрешение на оружие) гладкоствольного оружия.
По результатам чемпионата победителям и призерам, занявшим с 1-го по 5-е места вручаются кубки, медали, дипломы и ценные призы.
Программа соревнования:
|Дата
|Наименование мероприятия
|Время
|
29.04.2017
|Регистрация участников и оплата взносов
|09:00
|Открытие соревнований
|10:00
|Начало соревнований
|10:30
|Подведение итогов и награждение победителей
|15:00
Заявки на участие:
Заявки на участие принимаются по адресу:
г. Якутск, ул. Кирова 18 блок В, каб. 1111
тел: 42-10-01; 8 924 462-51-42. Дмитрийcomments powered by HyperComments