Внимание строителям: скоро III Республиканские соревнования по спортинг-компакту

Уважаемые строители, 29 апреля 2017 года в спортивно-стрелковом комплексе «Бэргэн» по адресу: г. Якутск, Маганский тракт 6 км., состоятся III-и Республиканские соревнования по спортинг-компакту в личном первенстве среди работников строительной отрасли Якутии. Начало в 9:00. ПОЛОЖЕНИЕ Классификация соревнования: СПК-2 Спортинг-компакт (25 мишеней). Организаторами соревнований являются: — Ассоциация «Союз строителей Якутии»; — ООО «Спортинг»; — Федерация спортинга РС (Я). Требования к участникам соревнования и условия их допуска: 3.1. В соревновании принимают участие все желающие работники строительной отрасли Якутии; 3.2. Для регистрации в качестве участника соревнований предоставляется заверенная копия трудовой книжки (справка кадровой службы); 3.3. Участники, имеющие спортивные звания кандидата в мастера спорта, мастера спорта и мастера спорта международного класса по стендовой стрельбе и спортингу участвуют вне зачета; 3.4. К соревнованиям допускаются спортсмены, внесшие стартовый взнос на участие; 3.5. Стартовый взнос составляет 6 000 (шесть тысяч) руб. Обязательным условием участия в соревнованиях – наличие собственного (документ удостоверяющий разрешение на оружие) гладкоствольного оружия. По результатам чемпионата победителям и призерам, занявшим с 1-го по 5-е места вручаются кубки, медали, дипломы и ценные призы. Программа соревнования: Дата Наименование мероприятия Время 29.04.2017 Регистрация участников и оплата взносов 09:00 Открытие соревнований 10:00 Начало соревнований 10:30 Подведение итогов и награждение победителей 15:00 Заявки на участие: Заявки на участие принимаются по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 18 блок В, каб. 1111 тел: 42-10-01; 8 924 462-51-42. Дмитрий comments powered by HyperComments Источник: Ассоциация «Союз строителей Якутии».

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