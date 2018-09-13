Внимание!!! Стартует конкурс рисунков на тему «Экологическое бедствие на реке Вилюй»

Уважаемые читатели!

Приглашаем жителей и гостей Якутска принять участие в конкурсе рисунков «Экологическое бедствие на реке Вилюй».

ПРИЗ ПОБЕДИТЕЛЮ: игровая приставка Nintendo Switch!!!

Сроки

Конкурс проводится: с 13 сентября по 30 сентября 2018 года.

Условия участия:

— сделать рисунок на тему «Экологическое бедствие на реке Вилюй» и отправить его на почту sakhalife.ru@gmail.com с пометкой «Участие в конкурсе». Письмо должно содержать следующие сведения об участнике: ФИО участника конкурса; год рождения участника; контактный телефон участника конкурса.

Возраст участника значения не имеет.

Рисунки принимаются в срок до 30 сентября 2018 года. В начале октября будет определен победитель.

Участник, если он победит в конкурсе, должен лично забрать приз в редакции «SAKHALIFE.RU», расположенной в городе Якутске (приз по почте и иным способом не доставляется) и принять участие в фотосессии с призом.

Присланные работы будет оценивать известный якутский художник Туйаара Шапошникова, которая и выберет победителя конкурса.

СПРАВКА:

Заведующая кафедрой живописи и графики АГИКИ: Шапошникова Туйаара Ефимовна – доцент, график, член СХР, заслуженный деятель искусств РС(Я), первый лауреат независимой общественной премии им. В.Васильева. Выпускница Красноярского государственного художественного института. Прошла стажировку в творческих мастерских Российской Академии художеств в г.Красноярске. Участница многих Региональных, Всероссийских и Международных выставок.

Победителю достанется ценный приз – игровая приставка Nintendo Switch. Условие получения приза — победитель должен сфотографироваться вместе с призом в офисе «SAKHALIFE.RU» для дальнейшего опубликования. В случае отказа – победителем становится другой участник.