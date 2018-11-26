Внимание!!! Стартует конкурс фотографий на тему «Зимние птицы Якутии»

Уважаемые читатели!
Приглашаем неравнодушных жителей и гостей Якутска принять участие в конкурсе фотографий «Зимние птицы Якутии» в честь года экологии.
В Якутии обитает множество видов птиц, которые живут здесь и в самые суровые холода. Кто же эти пернатые друзья?
Автор самой лучшей фотографии получит замечательный приз: прекрасный квадрокоптер Xsc!!!
Сроки:
Конкурс проводится: с 27 ноября по 3 декабря 2018 года.
Условия участия:
— сделать фотографию птицы (или птиц) и отправить ее на почту sakhalife.ru@gmail.com с пометкой «Участие в конкурсе». Письмо должно содержать следующие сведения: ФИО участника конкурса; год рождения участника и контактный телефон участника конкурса.
Возраст участника значения не имеет.
Фотографии принимаются в срок до 4 декабря 2018 года. Затем редакция определит победителя конкурса.
Участник, если он победит в конкурсе, должен лично забрать приз в редакции «SAKHALIFE.RU», расположенной в городе Якутске (приз по почте и иным способом не доставляется) и принять участие в фотосессии с призом.