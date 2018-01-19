Внимание, розыск должников

Управлением Федеральной службы судебных приставов по РС(Я) разыскивается должники: 1. Пономарев Валерий Викторович 27.02.1970г.р. (должник по иным обстоятельствам) уроженец Челябинской области. 2. Стороженко Юрий Владимирович 10.03.1975г.р. (должник по иным обстоятельствам) уроженец г. Якутска. 3. Слепцов Николай Сергеевич 13.02.1984г.р.(должник по иным обстоятельствам) уроженец г.Якутска. 4. Куликов Виктор Михайлович 19.10.1972г.р.(должник по иным обстоятельствам) уроженец Башкирская АССР. 5.Ахмедов Эмильбек Тургунбаевич13.03.1977г.р.( должник по иным обстоятельствам) уроженец Ошской области 6. Мансуров Антон Валерьевич 18.04.1990 (должник по иным обстоятельствам) уроженец г.Якутска 7. Нам Екатерина Николаевна 03.05.1984г.р.(должник по иным обстоятельствам) уроженка г.Якутска. 8. Фарфакар Николае 31.01.1980г.р.(должник по иным обстоятельствам) уроженец Молдавской ССР. 9. Максимов Александр Федотович 30.08.1975г.р.(должник по иным обстоятельствам) уроженец Амгинского района. 11. Колташев Роман Вениаминович 25.11.1969г.р.(должник по иным обстоятельствам) уроженец г.Якутска. 12. Гоголев Святослав Николаевич 01.05.1976г.р. (по иным обязательствам) уроженец: с. Бологур, Амгинского района ЯАССР 13. Федоров Олег Родионович 04.05.1977г.р. (по иным обязательствам) уроженец: г.Якутска 14. Павлов Реворий Владимирович 24.05.1969г.р. (по иным обязательствам) уроженец: с. Майя, Мегино-Кангаласского района ЯАССР 15. Иванов Алексей Петрович 19.01.1989г.р. (по иным обязательствам) уроженец: с.Борогонцы, Усть-Алданского района ЯАССР 16. Рустейко Дмитрий Валерьевич 21.09.1981г.р. (по иным обязательствам) уроженец: г.Якутска 17. Егорова (Сантаева) Снежана Аркадьевна 07.12.1976г.р. (по иным обязательствам) уроженец: г.Чита, Читинской области 18. Матвеев Эдуард Валерьевич 27.06.1970г.р. (по иным обязательствам) уроженец: с. Октемцы, Орджоникидзевского района ЯАССР 19. Ахундов Аждар Фанисович 30.10.1961г.р. (по иным обязательствам) уроженец: г.Казань, Татарской АССР 20. Шатайло Игорь Петрович 19.03.1970г.р. (по иным обязательствам) уроженец: г.Йошкар-Ола, Марийской АССР 21. Шоноев Альберт Цоктоевич 16.06.1973г.р. (по иным обязательствам) уроженец: г.Якутска 22. Корякина Екатерина Борисовна 12.11.1971г.р. (по иным обязательствам) уроженец: с. Эльгяй Сунтарского района ЯАССР 23. Петрухин Александр Андреевич 05.11.1969г.р. (по иным обязательствам) уроженец: д.Ново-Месковичи, Брянской области. Группа розыска: 40-16-53, 40-16-55 Дежурная часть УФССП по РС(Я): 22-64-71. comments powered by HyperComments

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