Внимание, розыск!

Управлением ФСИН России по Республике Саха (Якутия) разыскивается осужденный Соковнин Михаил Станиславович, 25.09.1987 г.р., уроженец п. Теплый Ключ Томпонского района, допустивший неправомерное оставление рабочего места на участке колонии-поселения.

Соковнин М.С. был осужден Якутским городским судом по ч. 2 ст. 158, ч. 2 и ч. 3 ст. 159, ч.1 ст. 161, ч. 2 ст. 163 УК РФ (кража, мошенничество, грабеж, вымогательство) к 13 годам 6 месяцам лишения свободы.

В настоящее время сотрудниками УФСИН России по Республике Саха (Якутия) проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

При получении какой-либо информации о разыскиваемом лице, просим Вас сообщить в УФСИН России по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 10 или по телефонам: 34-16-26, 8-924-868-65-44, 8-914-231-38-55.

Анонимность и вознаграждение гарантируются!

Поясняем, что в соответствии со ст. 129 УИК РФ, осужденные в колонии-поселении содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения; в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах учреждения; с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы, либо в связи с обучением; могут носить гражданскую одежду; могут иметь при себе деньги и ценные вещи.