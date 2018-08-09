Внимание! Проверьте рыбные консервы «Сайра»

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!!!

Управление Роспотребнадзора по РС (Я) рекомендует воздержаться от употребления данных рыбных консервов «Сайра» с датой изготовления 16.05.2018г., сдать в места их приобретения и проинформировать Управление по телефону горячей линии 8-800-550-21-24 или через электронный адрес: yakutia@14.rospotrebnadzor.ru

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по РС (Я).

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) ранее информировало о регистрации 13 случаев пищевой токсикоинфекции, связанной с употреблением рыбных консервов. Состояние больных удовлетворительное.

Все заболевшие связывают заболевание с употреблением в пищу рыбных консервов стерилизованных с датой изготовления от 16.05.2018г. (931 1Р) «Сайра натуральная с добавлением масла «балтийская» масса 240 гр., произведенных в ООО «Производственная компания пищевик» Россия 196084 г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.289, лит. А., срок годности 24 месяца.

На 14.00. часов 09.08.2018 проверено более 217 магазинов в районах и г. Якутске. Снято с реализации 2946 штук рыбных консервовс разынми датами производства. Мероприятия продолжаются при содействии сотрудников органов внутренних дел.

Проводятся лабораторные исследования отобранных образцов рыбных консервов.