УГРС АО «Сахатранснефтегаз» информирует о том, что 18 февраля с 11 до 14 часов будет произведено отключение подачи газа потребителям в связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе высокого давления по адресу г. Якутск, ул. Я. Потапова, 11В.
Приводим список отключаемых районов и улиц:
— ул. Мерзлотная, район института Мерзлотоведения;
— квартал «Наука»;
— 94 квартал;
— ул. Я.Потапова;
— ул. Гимеинская;
— ул. Лонгинова;
— ул. Чайковского;
— ул. Маяковского;
— Новокарьерная.
Котельные:
-Лермонтова, 200;
— Лермонтова, 198;
— Гидромет.служба;
— Институт Мерзлотоведения;
— 85 квартал;
— ДОСААФ.
ВАЖНО! Просим всех всеми доступными средствами оказать содействие в оповещении жителей данных районов, комбыт объектов и котельных.
Население просим находиться дома для обеспечения повторных пусков газа.
Внимание! Произошла утечка газа высокого давления!
УГРС АО «Сахатранснефтегаз» информирует о том, что 18 февраля с 11 до 14 часов будет произведено отключение подачи газа потребителям в связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе высокого давления по адресу г. Якутск, ул. Я. Потапова, 11В.