Внимание! Произошла утечка газа высокого давления!

УГРС АО «Сахатранснефтегаз» информирует о том, что 18 февраля с 11 до 14 часов будет произведено отключение подачи газа потребителям в связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе высокого давления по адресу г. Якутск, ул. Я. Потапова, 11В.

Приводим список отключаемых районов и улиц:

— ул. Мерзлотная, район института Мерзлотоведения;

— квартал «Наука»;

— 94 квартал;

— ул. Я.Потапова;

— ул. Гимеинская;

— ул. Лонгинова;

— ул. Чайковского;

— ул. Маяковского;

— Новокарьерная.

Котельные:

-Лермонтова, 200;

— Лермонтова, 198;

— Гидромет.служба;

— Институт Мерзлотоведения;

— 85 квартал;

— ДОСААФ.

ВАЖНО! Просим всех всеми доступными средствами оказать содействие в оповещении жителей данных районов, комбыт объектов и котельных.

Население просим находиться дома для обеспечения повторных пусков газа. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз».

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