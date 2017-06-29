Внимание, массовые проверки!

В эти выходные — массовые проверки ГАИ.

Госавтоинспекция г. Якутска в целях предупреждения грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автотранспортом в состоянии опьянения, нарушения правил перевозки детей в выходные дни на территории столицы республики и ее пригородов организует сплошные проверки.

Помимо центров населенных пунктов наряды ДПС будут выставлены в окраинах города, а также в местах массового отдыха граждан, в том числе и в местах купания.

Госавтоинспекция в очередной раз обращается к гражданам с убедительной просьбой быть неравнодушными, оказывать содействие в борьбе с грубыми нарушителями ПДД и незамедлительно сообщать о фактах нарушений в дежурную часть по телефонам: 1-27; 47-35-69.

Будьте внимательны и взаимно вежливы на дороге. Берегите себя и своих близких!