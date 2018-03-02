Внимание: кражи в маршрутных автобусах!

Вчера в дежурную часть полиции МУ МВД России «Якутское» обратилась 54-летняя местная жительница с заявлением о краже. Потерпевшая рассказала полицейским, что в маршрутном автобусе у неё был похищен кошелек, который находился в сумке. Злоумышленник воспользовался тем, что в «час пик» автобус был заполнен пассажирами, и незаметно завладел кошельком, в котором были 950 рублей и банковская карта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Россиийской Федерации «Кража».

Уважаемые граждане! Уберечься от воров-карманников возможно только в том случаи, если вы будете всегда помнить и соблюдать следующие рекомендации: