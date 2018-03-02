Внимание: кражи в маршрутных автобусах!

Вчера в дежурную часть полиции МУ МВД России «Якутское» обратилась 54-летняя местная жительница с заявлением о краже. Потерпевшая рассказала полицейским, что в маршрутном автобусе у неё был похищен кошелек, который находился в сумке. Злоумышленник воспользовался тем, что в «час пик» автобус был заполнен пассажирами, и незаметно завладел кошельком, в котором были 950 рублей и банковская карта.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Россиийской Федерации «Кража».
Уважаемые граждане! Уберечься от воров-карманников возможно только в том случаи, если вы будете всегда помнить и соблюдать следующие рекомендации:
- Следите за тем, чтобы ваша сумка была всегда застегнута, в многолюдных местах, общественном транспорте старайтесь не выпускать ее из поля зрения.
- Будьте предельно внимательны и осторожны, особенно в переполненном транспорте, а также при посещении магазинов, рынков и других многолюдных мест.
- Если есть необходимость иметь при себе значительную сумму денег, то не стоит складывать много купюр в один кошелек или в один карман, лучше разложить их по разным местам, но ни в коем случае не в наружные или задние карманы.
- Обратите внимание на то, чтобы портмоне, кошельки, сотовые телефоны не выделялись из одежды, тем самым не привлекали к себе внимание.
- Деньги для оплаты за проезд в общественном транспорте приготовьте заранее.
- Не носите в кошельке или портмоне записку с пин-кодом рядом с карточкой.
- Это тот минимум советов, которые каждый может и должен соблюдать, чтобы избежать неприятных моментов. Постарайтесь следовать этим советам и не пополняйте ряды жертв воров-карманников!
- Если же кража, все-таки, совершена, то незамедлительно обратитесь в полицию.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)